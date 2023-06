Kakšna čast za južne sosede: Zadar kot Pariz in Rio de Janeiro

Če vam dišijo raziskovanje starega mestnega jedra in zasanjani sprehodi ob obali, je Zadar pravi kraj za vaš počitniški oddih. Tako so namreč prepričani pri uglednem ameriškem časniku, kjer enega od dalmatinskih biserov, ki se ga zadnja leta drži sloves izjemno drage turistične destinacije, uvrščajo med sedmerico mest, ki izpolnijo pričakovanja še tako zahtevnega dopustnika.

Začne se z morskim koncertom

To ni le sprehod po mestu, to je sprehod skozi zgodovino. In to zelo dolgo, saj se začne že v 9. stoletju pr. n. št., pojasnjujejo strogi ocenjevalci, ki obiskovalcem predlagajo, da začnejo dogodivščino na severozahodnem delu polotoka pri znamenitih Morskih orglah, skupini cevi, speljanih pod velikimi marmornimi stopnicami, kjer morski valovi ustvarjajo zračni tlak, ta pa naključne, dih jemajoče tone. Po naravnem glasbenem spektaklu sledi Pozdrav soncu, ogled spomenika iz 300 večplastnih steklenih plošč, ki čez dan absorbirajo sončno energijo in takoj po sončnem zahodu ustvarijo spektakularno svetlobno predstavo na obali, sledi pa obisk starega mestnega jedra z osrednjega, Narodnega trga, kjer v prijetnih poletnih večerih posedajo in klepetajo domačini in tuji gostje, ob živahnem utripu pa se druga za drugo ponujajo cerkve, bazilike in katedrale. Mimogrede, za vstop v stolnico sv. Anastazije je po novem treba odšteti tri evre na osebo, še dodatnega pol evra stane prižig sveče; za primerjavo, v Splitu in Šibeniku za obisk stolnice zaračunajo pet evrov, v Dubrovniku pa je vstop prost.

Morske orgle nikogar ne pustijo ravnodušnega. FOTO: Lara_uhryn/Getty Images

Obiskovalci Zadra se zelo radi ustavijo tudi ob cerkvi sv. Donata, ki velja za enega simbolov mesta, pod njo pa se razprostira nekdanji rimski forum, do koder vodi najbolj znana zadrska ulica Kalelarga oziroma Široka ulica. Vse to in še več ponuja osupljiv sprehod po dalmatinskem biseru: ta očara tudi tiste, ki se želijo ogniti vrvežu, saj ponuja tudi izlete v neokrnjeno naravo Velebita ter užitke v kristalno čistem morju, ki pljuska ob številne bližnje otoke.

Mimogrede, New York Times je očarljivi Zadar postavil ob bok velikanom, kot so Pariz, Marakeš in Rio de Janeiro.