Kakšen lapsus, poglejte reakcijo Zelenskega, ko ga Biden predstavil kot Putina (VIDEO)

Ameriški predsednik Joe Biden je na četrtkovi slovesnosti na vrhu Nata v Washingtonu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pomotoma predstavil kot predsednika Vladimirja Putina. Biden, ki je zaradi težav na nedavnem predvolilnem soočenju pod drobnogledom domače in svetovne javnosti, se je sicer takoj popravil.

»In zdaj besedo predajam predsedniku Ukrajine, ki je tako pogumen kot tudi odločen. Dame in gospodje, predsednik Putin,« je dejal ameriški predsednik. Biden se je sicer takoj popravil in dodal, da je tako osredotočen na to, da je treba premagati ruskega predsednika Putina, ki izvaja agresijo na Ukrajino.

Pod drobnogledom domače in svetovne javnosti

81-letni demokratski predsednik ZDA je sicer po nedavnem soočenju z republikanskim protikandidatom Donaldom Trumpom pred novembrskimi predsedniškimi volitvami, med katerim je pogosto govoril nepovezano in izgubljal tok misli, pod drobnogledom domače in svetovne javnosti. Doma se sooča tudi z vse glasnejšimi pozivi, naj odstopi od kandidature.

Danes ima sicer načrtovano še novinarsko konferenco po koncu tridnevnega zasedanja voditeljev zveze Nato, ki jo bodo številni pozorno spremljali.

