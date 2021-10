Kaj se dogaja med vojaki hrvaške elitne enote? Droge, nepojasnjena smrt ...

Pri petih pripadnikih elitne enote hrvaške vojaške (ZSS) so v preteklih treh mesecih odkrili uporabo kokaina. Hrvaški mediji poročajo, da elitna enota ni edina v hrvaški vojski, v kateri so v zadnjem času odkrili pripadnike, ki so uživali kokain.



Zagrebška policija je prejšnji petek pri pripadniku ZSS, ki ni bil v službi, našla mamila. Po testiranju vojaka so ugotovili, da je pozitiven na kokain, je sporočila policija.



Proti pripadniku vojske so vložili kazensko ovadbo, sledil bo disciplinski postopek, je sporočilo hrvaško ministrstvo za obrambo.

Poudarili so, da je v hrvaški vojski ničelna toleranca do uporabe mamil ter da bodo kaznovali vsak primer, brez izjeme.



Petkov primer uporabe kokaina je že peti od julija med pripadniki ZSS, ki veljajo za najbolj usposobljene pripadnike hrvaške vojske. Enota šteje približno 280 mož, ki so podrejeni neposredno glavnemu štabu hrvaških oboroženih sil.



Po prvih štirih primerih julija letos so odstavili dotedanjega poveljnika enote, brigadnega generala Perico Turalijo, ter postavili novega, brigadirja Ivana Miloša. Napovedali so okrepitev nadzora in disciplinskih postopkov, a problema z mamili med vojaki očitno niso rešili.



Zadnji primer kaže, da na mamila niso testirali vseh pripadnikov ZSS, ker bi v tem primeru že prej našli vojaka, ki so ga odkrili v petek, morda pa tudi še več pripadnikov, ki uživajo mamila, danes poroča Jutarnji list.



Dodaja, da so v preteklih mesecih zasledili štiri primere uporabe kokaina tudi v nekaterih drugih enotah hrvaške vojske, med drugim pri vojaškem policistu, ki je bil zadolžen za varovanje visokih vojaških in civilnih predstavnikov.

Nepojasnjena smrt in samomori ...

Zaenkrat ni uradnih informacij o preiskavah v vojski. Zagrebški časnik navaja, da ni odgovora na to, ali morda obstaja organizirana distribucija mamil v ZSS ter kako pripadniki enote financirajo nabavo precej dragih mamil. Prav tako niso znani razlogi za smrt vojaka, ki je po neuradnih informacijah konec septembra umrl med spanjem na svojem domu, potem ko se je vrnil z dolžnosti.



Ministrstvo za obrambo tudi ni razkrilo, kaj so bili razlogi za samomor petih pripadnikov hrvaške vojske v tem letu, še dodaja časnik.

