Po izvolitvi Trumpa bi se lahko v svetu veliko spremenilo

Svet je včeraj in danes budno spremljal dogajanje v ZDA, kjer sta se na predsedniških volitvah pomerila Kamala Harris in Donald Trump. Zmaga Trumpa bo najbolj vplivala na življenja Američanov, a bo imela učinke tudi na druge države. Britanski Daily Mirror je v članku pojasnil, kaj pomeni zmaga republikanskega kandidata za celoten svet.

Vpliv na konflikta

Konflikta na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini bi lahko dobila preobrat z izvolitvijo novega ameriškega predsednika. Trump je dejal, da želi, končati vojno v Ukrajini. ZDA bi lahko pod njegovim vodenjem prenehale podpirati Ukrajino. To bi pomenilo veliko težavo za Ukrajince, ki bi težko kljubovali vojaški moči Rusije. Trump bi lahko s Putinom sklenil dogovor in vojne bi bilo kmalu konec. Bi pa ob tem lahko Ukrajinci izgubili tudi določen del ozemlja.

Bosta vojno v Ukrajini hitro zaključila? FOTO: Sputnik Reuters

Trump bi se prav tako lahko bolj neposredno vpletel v konflikt na Bližnjem vzhodu in izrazil večjo podporo Izraelu. Obstaja tudi možnost, da bi se po njegovi izvolitvi Rusija in Kitajska še bolj zbližali, saj je Trump govoril o uvedbi carin na kitajski uvoz, kar bi lahko še okrepilo njuno partnerstvo.

Možnost izstopa iz Nata

V svojem prvem mandatu je prav tako omenil možnost izstopa iz Nata, saj naj bi ZDA financirale evropsko varnost. Če bo to uresničil, bi to lahko močno vplivalo na varnost Evropejcev.

Novi predsednik ZDA je zagrozil z uvedbo carin na blago, ne samo za tistega s Kitajske. Nekateri se zaradi tega bojijo trgovinske vojne. Uvedba carin bi otežila prodajo podjetjem izven ZDA, ki bi želela prodajati svoje izdelke na ameriškem trgu.

Trumpova izvolitev bi lahko vplivala tudi na okolje, saj je v preteklosti podnebne spremembe označil za »prevaro«. Prav tako mu niso bile všeč spodbude Američanom, da preidejo na električne avtomobile. Ponekod drugod po svetu se borijo proti podnebni krizi. Če bi se ZDA odločile za drugo smer, bi to lahko imelo posledice za vse.

