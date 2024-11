Bizarne teorije o Melanii Trump! Je Donald na glasovanje pripeljal njeno dvojnico?!

Fotografije in posnetki Melanie Trump, ki je spremljala Donalda na volišču v West Palm Beachu na Floridi, so pritegnili veliko pozornosti na družbenih omrežjih. Mnogi so prepričani, da to ni bila prava Melania, temveč njena dvojnica.

Melania se je na glasovanju pojavila v črni obleki z belimi pikami in s sončnimi očali. Prav ta detajl je sprožil val teorij zarote – na družbenih omrežjih so se hitro začele pojavljati domneve, da žena nekdanjega predsednika morda sploh ni bila tam.

»To absolutno, kategorično ni Melania,« je zapisal eden izmed uporabnikov na omrežju X in poudaril, da »ta prevarantka nosi sončna očala v zaprtem prostoru«. Drugi uporabniki so podprli domnevo, da ob Trumpu stoji lažna Melania.

Po glasovanju na Floridi je Melania na svojih profilih na družbenih omrežjih objavila nalepko »Glasovala sem« ob sliki ameriške zastave. Na volišču je izrekla le nekaj besed novinarjem, in sicer da se počuti »zelo dobro«.