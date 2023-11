Kadilski obrat za 180 stopinj, zaradi katerega so strokovnjaki na nogah

Nova desnosredinska novozelandska vlada se je odločila razveljaviti ostro protikadilsko zakonodajo, ki jo je sprejela prejšnja vlada nekdanje premierke Jacinde Ardern, po kateri bi morali naslednje leto prepovedati prodajo cigaret za vse prebivalce, rojene po letu 2008, za preostale pa močno omejiti možnost nakupa tobaka in tobačnih izdelkov.

Kakor so sporočili iz kabineta novega premierja Christopherja Luxona, ki je že v preteklosti nasprotoval tako strogemu omejevanju kajenja, so se za takšno potezo odločili iz finančnih razlogov, saj bi nova protikadilska zakonodaja močno okrnila prihodke v državno blagajno. Luxon, ki je med kampanjo pred oktobrskimi volitvami obljubljal znižanje davkov za tiste s srednje visokimi in višjimi dohodki, je nekje moral najti denar, potem ko je v vodo padel njegov načrt o odpiranju novozelandskega trga tujim lastnikom.

Novi premier Christopher Luxon je že v preteklosti nasprotoval ostri protikadilski zakonodaji, češ da bi se na ta račun razvil črni trg s cigaretami. FOTO: David Rowland/Reuters

Rešili bi najmanj 5000 življenj

Zdravstveni strokovnjaki so šokirani nad odločitvijo nove vlade, saj so dosedanje projekcije pokazale, da bi z ostrejšimi protikadilskimi predpisi na leto rešili najmanj 5000 življenj, poleg tega pa bi mlade odvrnili od tega, da bi sploh začeli kaditi. »Ogorčeni in zgroženi smo. To je neverjetno nazadnjaško dejanje proti vodilnim in absolutno odličnim zdravstvenim ukrepom,« je dejal prof. Richard Edwards, strokovnjak za javno zdravje z univerze Otago.

80 tisoč Novozelandcev je nehalo kaditi v zadnjem letu.

Novozelandska protikadilska zakonodaja je naletela na odobravanje zdravstvenih strokovnjakov po vsem svetu. Predvidevala je popolno prepoved prodaje cigaret mladim, znižanje količine nikotina v še dovoljenih cigaretah in zmanjšanje števila prodajalcev tobaka in tobačnih izdelkov, zdravstveni sistem pa bi v prihodnjih 20 letih prihranil okoli 725 milijonov evrov za zdravljenje bolezni, povezanih s kajenjem. V zadnjem letu se je kajenju odpovedalo okoli 80.000 Novozelandcev; v petmilijonski državi zdaj kadi le še osem odstotkov odraslega prebivalstva.

Na Novi Zelandiji je denar premagal protikadilske ukrepe. FOTO: Anyvidstidio/Getty Images

Predlog odprave nove protikadilske zakonodaje mora potrditi še parlament, kjer pa ima vladna koalicija večino.