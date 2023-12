Je razrešena skrivnost izginotja letala MH370? To pravi avstralski ribič

Upokojeni ribič trdi, da je odkril ključno informacijo, ki bi lahko odkrila resnico o tem, kaj se je zgodilo s pogrešanim letalom Malaysia Airlines let MH370. Letalo boeing 777 je izginilo 8. marca 2014 na letu od Malezije do Kitajske. Na krovu je bilo 227 potnikov in 12 članov posadke.

Kljub obsežni, dolgi in dragi iskalni akciji razbitin letala do danes še niso našli, a upokojeni avstralski ribič Kit Olver (77) je prepričan, da ve, kje bi morali iskati.

Olver pravi, da je med lovom septembra ali oktobra 2014 ujel nekaj, kar bi lahko bilo krilo letala. Do tega odkritja naj bi prišel približno 55 kilometrov od obale južne Avstralije. »Šlo je za veliko krilo reaktivnega letala,« je dejal Olver za The Sydney Mornin Herald. »Spraševal sem se o tem in želel, da tega nikoli ne bi videl. Ampak, bilo je tam. Šlo je za krilo letala.«

Prepričan, da ve, kaj je ujel

Olver, ki je v mladosti pridobil licenco za pilota in je pilotiral več manjših letal, je prepričan, da krilo, ki ga je potegnil iz oceana, ni pripadalo manjšemu zasebnemu letalu. Njegove besede je potrdil tudi George Currie, ki je dodal, da je bil kos izjemno težek in da je pretrgal mrežo. Na krov ga niso mogli potegniti, ker je bil pretežek in prevelik.

»Takoj, ko sem ga videl, sem vedel, za kaj gre. Očitno je šlo za krilo, za velik del letala. Bilo je bele barve in očitno ni pripadalo vojaškemu ali manjšemu letalu,« je dodal. Olver je še dodal, da je svoji ekipi naročil, naj prerežejo mrežo in krilo izpustijo, ker je bilo pretežko.

Olver je še razkril, da je ob vrnitvi na kopno kontaktiral avstralske pristojne organe Australian Maritime Safery Authority (AMSA), a so mu rekli, da je verjetno ujel v mrežo tovor, ki je padel z ruske ladje. Na AMSA se zdaj, več let po dogodku, ne spomnijo, da bi komunicirali z Olverjem.