Javnost zgrožena: Tukaj se bodo bogati skrili, če pride do jedrske katastrofe (FOTO)

Nemški gradbenik je sprožil ogorčenje s svojim načrtom, da bi sistem predorov iz časa druge svetovne vojne spremenil v luksuzni bunker za bogate, ki se bojijo izbruha tretje svetovne vojne in morebitne jedrske apokalipse.

FOTO: Ronny Hartmann Afp

Sorodniki ujetnikov, ki so v času nacističnega režima gradili predore, pa so nad tem poslovnim podvigom zgroženi. Ujetniki so bili nameščeni v prizidku koncentracijskega taborišča Buchenwald, v gozdu približno 200 kilometrov jugozahodno od Berlina, blizu mesta Halberstadt. V taborišču je bilo okoli 7000 prisilnih delavcev, več kot polovica jih je umrla pri kopanju 13 kilometrov dolgega sistema predorov, kjer so nacisti v zadnji fazi vojne izdelovali letala.

Projekt Malachit

V okviru projekta, imenovanega Malachit, bogatim ponujajo podzemni prostor v velikosti 70.000 kvadratnih metrov. Rečeno je, da bo imela svojo ambulanto, šolo, igralnico, kavarno, telovadnico in zdravilišče, njeni prebivalci pa bodo imeli tudi umetne sončne vzhode in zahode. Stanovanje bo podobno luksuzni namestitvi na jahti, hrana pa bo zagotovljena s kmetovanjem v zaprtih prostorih, piše v opisu obljubljenega podzemnega kompleksa.

»Naš cilj je temno mesto temne preteklosti spremeniti v mesto svetlobe, zaupanja in upanja,« piše v opisu projektu.

Za dostop do luksuznega zatočišča v primeru vojne ali druge večje nesreče morajo stranke kupiti BunkerCoins. En kovanec za en kubični centimeter bodočega bunkerskega prostora. Manjša soba bi po tem izračunu stala okoli pol milijona evrov.

Investitor povezan z desnimi skrajneži

Investitor projekta Malahit je Peter Karl Jugl, ki naj bi bil po poročanju Der Spiegla v preteklosti povezan s skrajno desnico. Juglovo podjetje Global Project Management je specializirano za nakup problematičnih nepremičnin, menda pa ima tudi aplikacijo za zmenke in hotel.

Jugl je predore kupil leta 2019 od stečajnega upravitelja, potem ko so v nekdanji socialistični Nemčiji služili kot skladišče streliva. Jugl je v pogovoru za AFP dejal, da ne razume, zakaj ga vsi obtožujejo. Povedal je, da je bil nepravično obtožen ter da ga žalijo in mu grozijo.

»Gradim objekt za reševanje človeških življenj v nujnih primerih in ti podzemni rovi nimajo nobene zveze s taboriščem, ki je bilo dva kilometra stran,« trdi Jungl.

S tem pa se ne strinjajo v društvu, v katerem so svojci taboriščnikov, ki poudarjajo, da je bil edini razlog za obstoj taborišča izgradnja bližnjega sistema predorov.

»Nepredstavljivo je ločiti dve komponenti te celote,« so zapisali v izjavi.