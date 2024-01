Med potresom se je javljala na Twitchu, vidno jo je pretreslo: »O moj bog, velik je« (VIDEO)

Včerajšnji potres na Japonskem je povzročil kar nekaj škode, žal pa tudi nekaj smrtnih žrtev. Potres z magnitudo 7,6 je bil tako močan, da so se zrušile številne stavbe. Japonske stavbe so sicer zgrajene tako, da se dobro upirajo potresom, a kot smo lahko videli ob včerajšnjem potresu, pred vsemi potresi le niso varne. Med tistimi, ki so včeraj občutili veliko moč narave, je bila tudi uporabnica platforme Twitch, Shiori. Ta se je ravno oglašala svojim sledilcem, ko se je zatreslo.

Med oglašanjem je v nekem trenutku začutila tresenje, malce za tem pa jo je pametni telefon začel z glasnim alarmom opozarjati o potresu. »O moj bog, velik je,« je dejala in se hitela skriti. Med oddajanjem se sliši precejšnje ropotanje v njenem prostoru, videti pa je tudi silovito tresenje.

Shiori je bila nad močjo tega potresa presenečena. Kot je dejala, pa je z njimi vse v redu. Njeno celotno oddajanje si lahko pogledate na njenem Twitch kanalu.

O posledicah strašnega potresa na Japonskem smo sicer danes že poročali v drugi novici.