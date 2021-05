Janševo najbolj priljubljeno omrežje kmalu plačljivo?

Družabno omrežje twitter, ki je zelo priljubljeno tudi med številnimi slovenskimi politiki, morda še najbolj pri premierju, naj bi predstavil novo storitev, ki bo razveselila marsikaterega uporabnika, a bo najverjetneje plačljiva.Kot poroča spletni portal slo-tech, naj bi se storitev imenovala Twitter Blue in bo stala 2,99 ameriškega dolarja mesečno. Z novo storitvijo njo bi uporabniki dobili nekaj dodatnih funkcionalnosti kot so urejanja tvitov v nekakšne zaznamke, storitev raveljavljenja (Undo), pri kateri gre za nekajsekundni zamik pri objavljanju tvitov, podobno kot v Gmailu.Proti koncu leta naj bi za plačnike omogočili še storitev, da v zameno za pet dolarjev mesečne naročnine umaknejo oglase s spletnih medijev, ki sodelujejo v njihovem projektu.V Twitterju so zadnjih tednih najavili kar nekaj novosti, kot so prenovljena obvestila o potencialno žaljivih tvitih, aplikacija po novem omogoča polno prikazovanje pokončnih fotografij na mobilnih napravah, iskanje po sporočilih in t. i. Tip Jar, ki omogoča hitre donacije takim in drugačnim ustvarjalcem, še poroča slo-tech.