Jadranka Kosor žaluje, številni ji izrekajo sožalje

Nekdanja predsednica hrvaške vlade Jadranka Kosor je na twitterju objavila, da ji je umrla mati Zorka. Od nje se je poslovila s skupno fotografijo iz mladosti, na kateri jo mati objema. Ob fotografiji je napisala: »Vedno je, vedno, prezgodaj za slovo.«

Številni ji izrekajo sožalje.

Po pisanju Indexa sta si bili Jadranka in njena 90-letna mati zelo blizu, še posebej ker ju je zapustil oče, ko je bila stara komaj dve leti. »Danes je, pravijo, očetovski dan. Očeta nisem spoznala, imela sem dve leti, ko me je nazadnje videl. In nikoli več, ker me ni želel videti. A jaz sem si samo želela svojo malo otroško rokico stisniti v očetovo dlan. In da bi me tako oče držal za roko in peljal na sprehod,« je pred nekaj meseci zapisala.