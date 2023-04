Izžreban je bil Eurojackpot, nekdo je zadel 46 milijonov evrov

Nekdo je očitno rešil vse svoje finančne težave ... V 33. krogu igre Eurojackpot so bile izžrebane številke 12, 21, 24, 28, 40 ter dodatni 1 in 3, ki so igralcu iz Nemčije prinesle dobitek 5+2 v vrednosti 46.857.546,20 evra. Kombinacija 5 + 1 je bila tokrat vredna 1.185.033,10 evra, tudi ta dobitek gre v Nemčijo.

Najvišji dobitek v Sloveniji je bila tokrat kombinacija 4 + 1. izžrebani so trije dobitki, srečneži pa 'bogatejši' za 326,50 evrov. Naslednje žrebanje bo 28. aprila predvideni nagradni sklad pa 10 milijonov evrov.