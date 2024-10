Izraelci napadli glavno mesto Sirije. Državna TV: Našo voditeljico so ubili

V izraelskem napadu na sirsko prestolnico Damask so bili ubiti trije ljudje, devet pa jih je bilo ranjenih, so zgodaj zjutraj objavili državni mediji s sklicevanjem na vojaške vire. Državni mediji so poročali, da je bilo v sirski prestolnici slišati eksplozije in da je zračna obramba prestregla »sovražne tarče« nad območjem Damaska ​​»trikrat zapored v eni noči«.

Izraelski napad je povzročil tudi veliko škodo zasebni lastnini, so dodali.

Državna TV: Našo voditeljico so ubili

Sirska državna televizija je sporočila, da so Izraelci v napadu ubili televizijsko voditeljico Safao Ahmad. Kot piše Reuters, pa trenutno ni jasno, ali je bila voditeljica med tremi civilisti, ki jih omenjajo državni mediji.

Na vprašanje Reutersa o napadu je izraelska vojska odgovorila, da ne komentira poročil tujih medijev.

Izrael že leta izvaja napade na z Iranom povezane tarče v Siriji, a je tovrstne napade okrepil od lanskega napada Hamasa na izraelsko ozemlje, spominja Reuters.

Napadi v Libanonu

Po skoraj letu dni čezmejnih spopadov, ki jih je začel Hezbolah 8. oktobra lani, je Izrael v začetku tega tedna začel obsežno zračno kampanjo na cilje v Libanonu, katere cilj je pregnati milico Hezbolah stran od meje in tako omogočiti vrnitev več deset tisoč prebivalcev, ki so bili evakuirani iz severnega Izraela, na domove.

Mednarodna skupnost poziva k umiritvi spopadov ob nenehnih izraelskih napadih in povračilnih ukrepih Hezbolaha, vendar sta obe strani prizadevanja za prekinitev ognja doslej zavrnili.