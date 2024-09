Izrael vdrl v prostore Al Jazeere na Zahodnem bregu in odredil 45-dnevno zaprtje

Izraelske sile so davi vdrle v prostore katarske medijske hiše Al Jazeera v Ramali na okupiranem Zahodnem bregu in zaradi domnevnega spodbujanja terorizma odredile njeno 45-dnevno zaprtje. Glede na posnetke racije, ki jo je prenašala televizija, so zamaskirani in oboroženi vojaki vdrli v prostore, kjer so vodji pisarne predali odlok o zaprtju.

»Sodišče je izdalo odločbo o zaprtju Al Jazeere za 45 dni,« je izraelski vojak, kot je razvidno iz televizijskega prenosa, povedal vodji pisarne na Zahodnem bregu Validu al Omariju. »Prosim vas, da vzamete vse kamere in v tem trenutku zapustite pisarno,« je dodal vojak.

Televizijska hiša je poročala, da vojaki niso navedli razloga za ukaz o zaprtju, Omari pa je pojasnil, da je v odredbi kot razlog za zaprtje navedeno spodbujanje in podpiranje terorizma. Ob tem je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kritičen, rekoč da želi Izrael z napadi na novinarje preprečiti, da bi ljudje slišali resnico.

Kasneje je izraelska vojska v izjavi sporočila, da so prostore Al Jazeere zaprli, ker ta spodbuja terorizem in podpira teroristične dejavnosti, njene oddaje pa ogrožajo varnost in javni red tako na Zahodnem bregu kot v Izraelu.

Al Jazeera je potezo ostro obsodila

Obtožbe je označila za neutemeljene ter za »žalitev svobode tiska in načel novinarstva«. »Namen teh represivnih ukrepov je očitno preprečiti svetu, da bi videl resnične razmere na okupiranih ozemljih in v trajajoči vojni v Gazi ter uničujoče posledice za nedolžne civiliste,« je sporočila.

Izraelske oblasti so prejšnji teden novinarjem Al Jazeere v državi odvzele akreditacije in televiziji za štiri mesece prepovedali delovanje v Izraelu. Vlada premierja Benjamina Netanjahuja je že dolgo v sporu z Al Jazeero, ki se je po začetku vojne v Gazi pred skoraj letom dni še poglobil.

Izraelska vojska je novinarje katarske mreže večkrat obtožila, da so teroristični agenti v Gazi, povezani s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas ali njegovimi zavezniki. Al Jazeera očitke zavrača in trdi, da Izrael sistematično cilja na njihove zaposlene na območju Gaze.