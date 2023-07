Izgubil vrt in ukinil odlok s 300-evrskimi kaznimi

V Splitu se je začel (zdaj že tradicionalni) festival elektronske glasbe Ultra Europe, na katerem se je nedelje trlo mladih obiskovalcev z vsega sveta in DJ-jev, v minulih letih jih je prišlo do 150.000. Med dogodkom so družbena omrežja polna posnetkov (pol)gole mladine, ki pod vplivom vsakršnih substanc od alkohola naprej na mestnih ulicah spi, seksa, opravlja malo in veliko potrebo vsepovsod ter si da duška do konca in čez.

Meščani so temu nasprotovali, mestna oblast pa je nato maja letos predpisala stroge kazni na podlagi odloka, sprejetega decembra lani: »Za malo potrebo, vzpenjanje na spomenike ter skakanje v fontane bo kazen 300 evrov,« je takrat povedal splitski podžupan Bojan Ivošević. Za nekatere druge prekrške, kot so bruhanje ali gradbena dela, so bile predvidene kazni po 150 evrov. A občinarji so delali račun brez krčmarja, in to dobesedno.

Gostinec je dobil sodno bitko, a štekata ne bo vrnil na svojo roko. FOTO: No Stress/Facebook

Odlok je še posebej zaščitil območje Dioklecijanove palače, visoke denarne kazni je predpisal tudi za smetenje in divje parkiranje. Po odloku pa so morali prepoloviti štekate, kot v Dalmaciji rečejo gostinskim vrtovom, dva gostinca sta jih morala zapreti. Eden izmed njiju, lastnik priljubljenega bistroja No stress Željko Afirević, pa se je s svojimi odvetniki pritožil na odlok, ki ga je nato spomladi pretehtalo visoko upravno sodišče v Zagrebu.

V nuji

Ugotovili so, da ga je občina sprejela v nasprotju s predpisi, saj posvetovanje z zainteresirano javnostjo ni trajalo potrebnih 30 dni, ampak zgolj 20. Tako so ukinili odlok Splita, Ivošević pa je pojasnjeval, da je bila odločitev sprejeta v nuji, saj da se je bližala turistična sezona.

Spodrsljaja pa seveda ni zamudila opozicija splitske mestne oblasti, ki je komentirala, da je »oblast pokazala elementarno nesposobnost sprejemanja najosnovnejših dokumentov«. A gostilničarjeva pravna zmaga je jalova – Afirevićev odvetnik je že povedal, da gostinec sedaj ne bo na svojo roko znova podaljšal vrta. Bodo pa obiskovalci Ultre ter turisti vendarle imeli kanček manj strahu pred sicer diskretnimi splitskimi redarji, ki za zdaj še ne bodo mogli kaznovati po novem ceniku.