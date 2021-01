Izbruhnil ognjenik Visoka gora

...

3676

metrov je visok ognjenik.

Semeru se je znova oglasil, svarijo tamkajšnje oblasti: pepel in dim se dvigujeta 5,6 kilometra visoko, prebivalci, ki živijo v okoliških vaseh, morajo biti na preži.Najbolj so ogroženi v vaseh Sumber Mujur in Curah Koboan, Semeru, ki leži na najbolj poseljenem otoku v državi, Java, pa spada med najdejavnejše vulkane v Indoneziji. Semeru, sicer priljubljena izletniška točka, sega 3676 metrov visoko in je tudi najvišji vrh otoka, njegovo drugo ime je Mahameru in pomeni Visoka gora. Indonezija, arhipelag iz približno 250 otokov, stoji v pacifiškem ognjenem obroču ob stiku tektonskih plošč, zato izbruhe vulkanov, več kot 120 dejavnih ognjenikov nenehno spremljajo seizmologi.Potresi tam niso redki. Otok Sulavezi, ki ga je v petek prizadel močnejši potres in zahteval več smrtnih žrtev, je v soboto stresel še en močnejši sunek z magnitudo pet. Po prvih podatkih ni zahteval novih smrtnih žrtev ali dodatne škode. Na otoku pa nadaljujejo iskanje preživelih po petkovem potresu, ki je tresel z magnitudo 6,2 in vzel več kot 40 življenj; več kot 600 ljudi je poškodovanih, okoli 15.000 ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo.Indoneziji v zadnjem času ne prizanašajo niti plazovi, nedavno pa je tam izginil tudi boeing 737 z 62 ljudmi na krovu: letalo indonezijske nizkocenovne letalske družbe Sriwijaya Air je strmoglavilo v morje v soboto tik po vzletu na letališču v Džakarti, namenjeno pa je bilo v Pontianak na otoku Borneo.