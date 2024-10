Sestavili seznam najboljših muzejev in galerij

Italija ni znana le po dobri hrani in čudoviti pokrajini, ampak tudi umetnosti, arhitekturi, svetu je dala mnogo znanstvenikov, raziskovalcev, inovatorjev in drugih ljudi, ki so vtisnili velik pečat. Da bi se z zanimivo zgodovino naše zahodne sosede podrobneje spoznali, mnogi radi obiščejo muzeje, priljubljeni so tudi tisti, ki obiskovalce poučijo o drugih rečeh, ne le zgodovini, in tudi teh ni malo. Skupina strokovnjakov za potovanja je tako sestavila seznam najboljših muzejev in galerij v Italiji, pri čemer so si pomagali s popotniško spletno stranjo TripAdvisor, upoštevali so namreč le tiste, ki so imeli na omenjeni strani najmanj tisoč ocen.

Na prvem mestu je Sidereus v Salernu. To je mali muzej, v katerem je mogoče videti kose meteoritov in se naučiti kaj novega o vesolju. Na TripAdvisorju ga je več kot tisoč obiskovalcev ocenilo s petimi zvezdicami. Na drugem mestu je umetniška galerija Palazzo Colonna Galleria Colonna iz Rima in na tretjem Museo Della Porziuncola, ki je tako galerija kot muzej, najdemo pa jo v kraju Santa Maria degli Angeli, nekoliko južno od Perugie.