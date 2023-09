Iz teorije v prakso: bosansko združenje stečajnih upraviteljev v stečaju

Združenje stečajnih upraviteljev v Bosni in Hercegovini je razglasilo stečaj. Da, prav ste prebrali. Bosanski mediji poročajo, da se je združenje znašlo na seznamu davčnih dolžnikov Federaciji Bosne in Hercegovine. Poleg njih je na seznamu še pet tisočih drugih organizacij.

Združenje se je v začetku mesece pojavilo na seznamu blokiranih računov Centralne banke Bosne in Hercegovine. Po besedah predsednika odbora za ekonomsko in finančno politiko v parlamentu Admirja Čavića je združenje samo eno izmed mnogih davčnih dolžnikov, ki so v procesu likvidacije ali stečaja, ki bo verjetno v prihodnosti poplačalo svoje dolgove.

Dejal je še, da ugotavljajo, da se položaj davčnih zavezancev v večini primerov ne spremeni, zato zaključujejo, da mora vlada najti ustrezen model odplačevanja dolgov s poudarkom na ohranitvi nadaljnjega poslovanja teh subjektov.

Ugotovili so še, da kar da kar deset največjih dolžnikov prihaja iz javnega sektorja. Kako je do tega prišlo, še ni čisto pojasnjeno, predpostavljajo pa, da je politika v prejšnjih obdobjih bila bolj strpna do dolgov s strani javnega sektorja. Bosanski medij še poroča, da nimajo sistema odgovornosti, ki bi sankcioniral tiste, ki so bili vpleteni v tovrstne dejavnosti.