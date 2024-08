Iz morja izvlekla velike leščurje, kar je strogo prepovedano

Hotela se je pohvaliti z lepim uspehom pri potapljanju, a za 36-letno ukrajinsko državljanko, ki je na otoku Krk iz morja izvlekla tri školjke strogo zaščitene vrste veliki leščur, se to ni končalo dobro. Hrvaška policija jo je namreč zaradi početja, ki je seveda strogo prepovedano, kazensko ovadila. Sumijo jo kaznivega dejanja uničevanja zaščitenih delov narave.

Objavila fotografije

Ukrajinsko državljanko sumijo, da je v teh dneh iz morja na območju naselja Šilo na otoku Krk izvlekla tri velike leščurje (Pinna nobilis). Školjke je nato fotografirala in posnela ter vse objavila na družbenih omrežjih, so sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave. Hrvaški mediji sicer poročajo, da se je po objavi sama javila policiji, potem ko so se na njen račun na družbenem omrežju vsule kritike, ker gre za zaščiteno vrsto. Ovadili naj bi jo zatem, ko je sama prikorakala na policijsko postajo v Krku. Krški policisti so med kriminalistično preiskavo še ugotovili, da je školjke potem vrnila v morje.

Z dejanjem je naredila veliko škodo. FOTO: Instagram

Veliki leščur je zavarovana vrsta in je sredozemski endemit. Je največja školjka v Sredozemlju, zraste lahko do 1,2 metra. Pred dnevi sta se v nemilosti znašla tudi avstrijski in nizozemski turist, ki so ju z omenjenimi školjkami zasačili pri Umagu oziroma Rovinju. Nobena od školjk sicer ni bila živa, kljub temu sta morala stopiti pred sodnika za prekrške, ta ju je kaznoval z globo v višini 1800 evrov.