Iz globin vesolja na dno morja

Eden od sedmerice astronavtov programa Mercury Scott Carpenter je bil ameriški mornariški častnik in poskusni pilot. Bil je tudi rezervni astronavt pri prvem poletu Američanov okrog planeta leta 1962, ki ga je sicer opravil John Glenn. Carpenter je 24. maja istega leta tudi sam dobil priložnost za pot v vesolje, trajala je pet ur, v tem času pa je trikrat obkrožil Zemljo. V veliki meri je bil polet povsem enak Glennovemu, dodali so mu le nekaj novih eksperimentov, med njimi obnašanje tekočin v stanju breztežnosti in fotografiranje planeta. Iz vode so ga potegnili utrujenega, a dobro razp...