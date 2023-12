Iz fotografije očeta in hčerke se jasno vidi, da nekaj ni v redu: »Kaj tako grozljivega pa še ne«

Tisti, ki so že gledali Netflixov dokumentarec The Girl in the Picture (Dekle na fotografiji), ki je posnet po resničnih dogodkih, pravijo, da še nikoli niso videli česa bolj grozljivega.

Za kaj pravzaprav gre?

Dokumentarec se začne z nejasno prometno nesrečo in smrtjo mlade ženske, a kmalu pripelje do grozljive skrivnosti, ki si je ne bi mogli zamisliti niti v največji mori. To je grozljiva, resnična zgodba o lažnih identitetah, zlorabah, ugrabitvah in umorih, in nič vas ne more povsem pripraviti na to, kar se odvija v dokumentarcu.

Dokumentarec se osredotoča na žensko, katere truplo so leta 1990 odkrili ob cesti v Oklahomi, za seboj pa je pustila sina in starejšega moškega, ki je trdil, da je njen mož. Policija je umrlo identificirala kot 20-letno Tonyo Hughes, a kmalu se je njena smrt spremenila v nerešljivo skrivnost. Ko so namreč Tonyino mamo obvestili o hčerkini smrti, jim je ta razkrila, da je njena hči umrla že v otroštvu.

Ker je postala identiteta žrtve vprašljiva, je policija začela sumiti njenega starejšega moža, Clarencea. Posledično so mu vzeli sina Michaela in ga dali v rejništvo. Dogodki in razkritja se v dokumentarcu stopnjujejo od srhljivih do naravnost bizarnih, ko Michaelovi rejniki vložijo prošnjo za posvojitev in se Clarence zaplete v bitko za skrbništvo, kjer postane jasno, da pravzaprav ni otrokov biološki oče. Potem ko Clarence izgubi skrbništvo nad Michaelom, nekega dne ugrabi dečka iz šole in oba izgineta. Kaj se je zares zgodilo z Michaelom, še danes nihče ne ve, vendar je to šele začetek zgodbe ...

Kdo je Tonya in kdo je Clarence?

Policija nato odkrije, da je Tonya pravzaprav Sharon Marshall, priljubljeno in bistro dekle, ki je dobilo štipendijo za študij vesoljskega inženiringa na tehnološkem inštitutu v Georgii v Atlanti. Toda Sharon je celo življenje skrivala temno skrivnost – doma jo je zlorabljal njen očim Franklin Floyd, ki je pravzaprav Clarence.

Policija je nato odkrila, da je bil Franklin obsojen zločinec in na begu pred zakonom že od 70. let prejšnjega stoletja zaradi ugrabitve in zlorabe deklice – Suzanne Marie Sevakis, kar je bilo rojstno ime Sharon oziroma Tonye. Medtem ko je njegova žena Sandra leta 1975 prestajala 30-dnevno zaporno kazen, je izginil s Suzanne, njenima sestrama in mlajšim bratom Phillipom. Phillip je bil pogrešan do leta 2019, ko se je oglasil moški, ki je verjel, da je to on, leto kasneje je bila njegova identiteta potrjena. Sandra nikoli ni našla svojega najstarejšega otroka – Suzanne, je pa našla dekleti Allison in Amy v lokalni cerkveni skupnosti.

Franklin Floyd (ali Clarence) in Suzanne Marie Sevakis (Sharon ali Tonya). FOTO: Netflix

Ko je Sharon zanosila, jo je Franklin tako rekoč na silo preselil na Florido, kjer sta živela pod vzdevkoma Tonya in Clarence. Potem ko je rodila sina Michaela, je bila prisiljena delati kot striptizeta, da bi Franklinu prinesla denar in zagotovila osnovna sredstva za življenje.

Par se je poročil leta 1989 v New Orleansu, kmalu zatem je Sharon (ali Tonya) rodila še enega otroka, tokrat hčerko, in jo dala v posvojitev. Toda poroka z lastno pastorko ni bil najgnusnejši zločin, ki ga je zagrešil Franklin. Samo leto pozneje, leta 1990, so našli umirajočo Sharon oziroma Tonyo ob cesti s poškodbami glave, za katere je policija ugotovila, da verjetno niso posledica prometne nesreče. Pozneje se je izvedelo, da so jo nekatere prijateljice spodbujale, da naj zapusti svojega gospodovalnega in nasilnega moža ter pobegne s sinom in študentom, s katerim je imela skrivno razmerje.

Kje je Franklin Floyd danes?

Leta 2002 je bil Franklin obsojen na smrt, a ne le zaradi prej omenjenih zločinov, ampak tudi zaradi umora Cheryl Ann Commesso, Tonyine nekdanje sodelavke, ki je izginila leta 1989 in katere ostanke okostja so prav tako našli ob cesti leta 1995. Kazni niso nikoli izvršili, Franklin je naravne smrti umrl letos januarja.

Leta 2015 je v pogovoru s FBI priznal, da je Michaela po ugrabitvi tudi ubil. Oblastem je dal lokacijo, kjer je zakopal truplo, vendar policija posmrtnih ostankov ni našla.

Ali je Franklin govoril resnico in so živali prišle do Michaelovega trupla pred policijo? Ali pa je lagal in je Michael po nekem čudežu še vedno nekje živ? Resnico je poznal le on.