Ivan, ki velja za slovenskega Indiano Jonesa, odkril nove piramide (FOTO)

Iz Mehike spet prihaja izjemna novica o odkritju slovenskega arheologa Ivana Šprajca, ki svoje raziskovalno delo opravlja na polotoku Jukatan. Tam je na z džunglo poraslem terenu odkril že vrsto majevskih oziroma predšpanskih naselbin in mest, ob začetku letošnjega leta je denimo z dvema kolegoma znanstveno dokazal, da je znameniti majevski koledar vsaj tisoč let starejši, kot je veljalo doslej.

Predvčerajšnjim pa je mehiški arheološki inštitut INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) sporočil, da je ekipa arheologov pod Šprajčevim vodstvom spet odkrila do sedaj neznano mesto, ki vsebuje piramide, kamnite stolpe, tri velike trge in druge zgradbe, vse so zasnovane v obliki kroga. Arheologi so ob tem poudarili, da je bilo odkrito mesto verjetno pomembno središče pred več kot tisoč leti.

Mesto, ki leži na jugu Jukatana, je naš svetovno znani arheolog poimenoval Ocomtun, kar v majevskem jeziku pomeni kamniti stolp. Nastalo je verjetno med letoma 800 in 1000. Šprajc z ekipo je območje ekološkega rezervata Balamku, kjer se mesto nahaja, raziskoval od marca, območje pa je zelo težko prehodno, saj je polno močvirij.

Kot je v sporočilu INAH zapisal slovenski arheolog, se osrednji del mesta nahaja na griču, kjer so naleteli na do 15 metrov visoke piramide, mesto pa da je imelo tudi igrišče za igre z žogo, ki so bile med Maji zelo priljubljene.

Ob reki La Riguena so našli več oltarjev, ki so morda služili za majevske obrede, Šprajc pa je še povedal, da potrebujejo še precej časa, da bodo z ekipo ugotovili, za katero ljudstvo gre.

