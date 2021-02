Irwinov sin zmagovalni fotograf

Odgovornost do planeta

Podobo narave, ki jo golta ogenj, je ustvaril z dronom. FOTO: Instagram/Prirodoslovni muzej v Londonu

55.486 glasov je prejela Irwinova fotografija.

Zmagovalna fotografija ni le spektakularna, njena vsebina je resen opomnik, da moramo korenito spremeniti svoj odnos do okolja. Vsakoletna podelitev, nad katero bdi londonski Prirodoslovni muzej, je letos postregla z malce drugačnim izborom, najboljša fotografija divjih živali tokrat ne prikazuje pričakovanih čarobnih bitij neokrnjene narave, temveč grozljive posledice človekovega egoizma, pojasnjuje avtor.Ta ni nihče drug kot, sin znamenitega, pokojnega zoologa in naravoslovca, ki je slovel kot drzni lovec na krokodile: sedemnajstletnik, ki gre odločno po očetovih stopinjah ter z mamoin starejšo sestroskrbi za družinski živalski vrt, je fotografijo posnel s svojim brezpilotnim letalnikom med obiskom rezervata v obdobju strahotnih avstralskih požarov.V objektiv je v zadnjem hipu, saj je njegovemu dronu zmanjkovalo baterije, ujel pretresljivo podobo ognjene črte, ki ločuje bujno gozdno rastje na eni strani in opustošeno naravo na drugi. Pokrajina, pojasnjuje Irwin, je dom številnim ogroženim vrstam, ki jim je požar še zmanjšal življenjski prostor in s tem možnost preživetja, s fotografijo pa želi mladenič opozoriti na nujnost sprememb, s katerimi lahko še pomagamo svetu do boljšega jutri. Sam čuti globoko odgovornost, da skrbi za naravo, upa, da je s posnetkom predramil svet in ga opomnil, da imamo samo en planet.Muzej je med 49.000 fotografijami izbral 25 najboljših, potem pa te predstavil javnosti, ki je izbrala zmagovalca: za Irwinovo je glasovalo kar 55.486 ljudi z vsega sveta, v preostalih kategorijah pa so najboljše izdelke izbrali sodniki. Kot upajo v Prirodoslovnem muzeju, bodo kmalu odprli vrata ustanove in mojstrovine tudi v živo predstavili.Mimogrede, Irwinovo fotografijo bi skorajda izločili iz izbora, saj so se pojavile polemike, da je morda nastala nezakonito: uporaba brezpilotnih letalnikov je namreč v Avstraliji strogo nadzorovana, droni pa ne smejo preletavati območij, na katerih delujejo urgentne službe ali potekajo reševalne akcije, saj bi tako lahko motili delo. Ker je Robertov dron letel nad zasebnim zemljiščem Irwinovih v Queenslandu in ker gasilci niso bili vpoklicani v rezervat, so fotografijo pustili v izboru.