Na Brniku zasilno pristalo letalo, bilo je na poti v Izrael

Tovorno letalo Airbus A300B4-622R družbe San Marino Executive Aviation, ki so ga na poti iz Frankfurta v Tel Aviv preusmerili na brniško letališče, je pred nekaj minutami tam tudi varno zasilno pristalo, so za STA potrdili v družbi Fraport Slovenija. Razlog za pristanek naj bi bila tehnična težava letala.

Letalo je pred pristankom nekaj časa krožilo nad osrednjo Slovenijo, med Litijo, Moravčami in Ivančno Gorico. Po pričevanju občanov je letalo tudi spustilo nekaj goriva, kar je sicer standardna procedura za zasilni pristanek.

V skladu s temi protokoli so bile aktivirane tudi dežurne službe. Strokovni vodja gasilsko-reševalne službe Kranj Andraž Šifrer je za STA potrdil, da sta bili na Brniku v pripravljenosti letališka enota in poklicna enota iz Kranja. Iz Zdravstvenega doma Kranj pa so na brniško letališče poslali urgentnega zdravnika in reševalno vozilo. V pripravljenosti je bila enota nujne medicinske pomoči ZD Kranj in sosednje enote, so sporočili za STA.

FOTO: Flightradar24

A intervencija ni bila potrebna, saj je torej letalo varno pristalo. Gre sicer za veliko, širokotrupno dvomotorno letalo.