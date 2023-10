Indija proti istospolnim porokam

Indijsko vrhovno sodišče ni uzakonilo porok istospolnih parov z obrazložitvijo, da za to nima pristojnosti. Najvišji sodni organ v državi je pojasnil, da indijska ustava ne zagotavlja temeljne pravice do poroke, ki bi po obstoječi zakonodaji veljala tudi za istospolne pare, in da mora ustrezno zakonodajo sprejeti parlament. V razsodbi pa je poudarilo, da je država dolžna priznati zveze partnerjev skupnosti LGBTQ+ in jih zaščititi pred diskriminacijo. Vlado je pozvalo k ustanovitvi odbora, ki bo preučil pravne okvire tega vprašanja in dodelitev socialnih in drugih pravic istospolnim parom.

Razsodba je razblinila

Sodišče je razsojalo v primeru 21 pobudnikov, ki so ocenili, da je prišel čas, da v Indiji z državljani iz skupnosti LGBTQ+ ravnajo enako kot z drugimi. Razsodba je razblinila upe indijske skupnosti LGBTQ+, ki naj bi jih bilo v državi z 1,4 milijarde prebivalcev več deset milijonov. Pred sodiščem so se zbrali predstavniki skupnosti, ki so novico sprejeli z razočaranjem, saj so upali, da bo Indija po Tajvanu kot druga v Aziji uzakonila poroke istospolnih parov.

Sodniki so sicer razsojali o tem, ali bi lahko razširili zakon iz leta 1954, ki dovoljuje poroke med pripadniki različnih kast in ver. V državi so leta 2018 razveljavili zakon iz britanskega kolonialnega obdobja, ki je kriminaliziral homoseksualne odnose, lani pa je sodišče odločilo, da so zunajzakonski in istospolni pari upravičeni do socialnih prejemkov. Hindujska nacionalistična vlada premierja Narendre Modija in verski voditelji sicer odločno nasprotujejo porokam istospolnih parov, ker da niso v skladu z indijsko kulturo.