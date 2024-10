Imamo dve luni, ste vedeli?

Konec septembra je Zemlja dobila novo luno in tako bosta okrog našega planeta še dober mesec krožili kar dve. V Zemljino gravitacijo se je namreč ujel asteroid, veliki približno kot avtobus. Ker je tako majhen in je približno petkrat dlje od nas kot naša Luna, ga s prostim očesom ne moremo videti, prav tako nima bistvenega vpliva na naša življenja, plimovanje in druge z gravitacijo povezane pojave.

Nekateri Nasini strokovnjaki tokratnega asteroida, poimenovali so ga 2024 PT5, niti ne klasificirajo kot mini luno, saj da mu manjka ena bistvenih lastnosti, zaradi katerih nebesno telo postane luna – nekaj časa mora krožiti okrog planeta, v katerega gravitacijsko polje se ujame. Asteroid 2024 PT5 pa z nami ne bo dovolj dolgo, da bi glede na svojo oddaljenost Zemljo obkrožil. Naša Luna denimo za en krog, ki je v bistvu bolj elipsa, potrebuje približno mesec, naša nova mini luna pa bo pot po vesolju nadaljevala po le dveh mesecih v naši družbi. Nato se nam mnogo let ne obeta nič podobnega.

Med planeti v našem osončju ima Saturn največ lun, in sicer kar 146. FOTO: Dottedhippo/Getty Images

Naslednja večja vesoljska skala

Lahko pa bi se nekega dne zgodilo, da bi se v naše gravitacijsko polje ujela veliko večja vesoljska skala in v njem ostala, kar pa bi bistveno spremenilo življenje na Zemlji, še posebno, če bi ta skala na našo gravitacijo vplivala s svojo. Močno bi se denimo spremenilo plimovanje morij, to bi postalo povsem nepredvidljivo in v težavah bi se znašli ne le morjeplovci in ribiči, temveč tudi prebivalci obalnih območij, takšna sprememba pa bi vplivala tudi na morski živelj.

A strokovnjaki ne verjamejo, da bi se kaj takšnega zgodilo v naslednjih nekaj milijardah let. Naslednja večja vesoljska skala, ki se nam bo približala, a bo mimo nas tudi švignila, bo aprila 2029 asteroid Apophis s premerom okrog 300 metrov, ki ga Nasini strokovnjaki že dlje spremljajo.