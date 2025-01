V Sloveniji inflacija dvoodstotna, ne boste verjeli, kolikšna je bila na Hrvaškem!

Slovenci smo vajeni tarnati nad cenami, davki, stanjem v državi in pravzaprav vsem. Življenje res ni vedno z rožicami postlano, a kdaj je treba pogledati drugam, da bi se zavedeli, da pa se nam le ne godi tako zelo slabo.

Hrvaški mediji so tako objavili decembrsko stopnjo inflacije in jo primerjali z evropskim povprečjem ter z inflacijo v drugih evropskih državah ter ugotovili, da so decembra prav oni zasedli prvo mesto. Povprečna stopnja inflacije je prejšnji mesec na območju evra znašala 2,4 odstotka, naši južni sosedje pa so jo presegli za skoraj dvakrat.

Hrvaška je imela decembra najvišjo inflacijo na območju evra, in sicer je ta znašala 4,5 odstotka. Po podatkih hrvaškega Državnega zavoda za statistiko (DZS) je inflacija na Hrvaškem sicer že pred tem nekaj mesecev zapored naraščala, kar je posledica rasti cen storitev, hrane, pijače in tobačnih izdelkov.

Na drugem mestu se je znašla Belgija, kjer se je decembra inflacija ustavila pri 4,4 odstotka. Med prvo peterico so se uvrstile še Estonija, Nizozemska, Latvija in Ciper. Slovenija se je z decembrsko inflacijo, ki je znašala okrogla dva odstotka, uvrstila na spodnjo polovico seznama, torej pod evropsko povprečje. Sledijo ji Francija, Litva, Finska, Luksemburg, Italija in s komaj enoodstotno inflacijo Irska.