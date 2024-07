Hrvaški pohlep čez vse meje: »Lahko zaračunamo tudi zrak, če hočemo«

Eden od barov na plaži v Vodicah na Hrvaškem to poletje zaračunava najem prostora za brisačo, ki obiskovalce plaže stane štiri evre, medtem ko je najem baldahina še desetkrat dražji. Lastniki bara trdijo, da gre za zasebno posest in ne za plažo, piše hrvaški portal Morski.hr.

Prostor za brisačo na plaži pred enim od barov v Vodicah obiskovalce stane štiri evre na dan, baldahin lahko najamejo za 43 evrov, ležalnik pa za deset evrov.

Privatizacija plaž na Hrvaškem ni mogoča

Dodali so, da dovoljenja za zaračunavanje omenjenih storitev ne potrebujejo, zato bo vsak, ki bo na tem mestu želel postaviti brisačo, moral plačati za to. Morski.hr medtem opozarja, da za to storitev morajo imeti registrirano dejavnost, prav tako pa morajo izdati račun. Ali izpolnjujejo te pogoje, še preverjajo.

»Z dvema otrokoma smo se namestili na plaži. Nekaj trenutkov zatem nam je nekdo prišel zaračunavat javno dobro, ki naj bi bilo dostopno vsem. Plačati bi morali 4 evre, če bi želeli pustiti brisače na 'njihovi' plaži. Prišli smo do točke, ko nam zaračunavajo polaganje brisač,« je za Jutarnji list povedala ogorčena bralka.

»Lahko zaračunamo tudi zrak, če hočemo,« so sporočili iz tamkajšnjega Beach Bara in zatrdili, da ne potrebujejo nobenih dovoljenj, saj gre za zasebno posest.

Morske plaže na Hrvaškem pa bi v skladu z zakonodajo morale biti dostopne vsem, ograjevati niti zaračunavati za vstop nanje ne smejo. Morsko javno dobro po hrvaški zakonodaji zajema šest metrov širok obalni pas, kar pomeni, da privatizacija plaž ni mogoča.

Preberite še: