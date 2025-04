Let smrti! Znano, kdo so žrtve, objavljene prve podrobnosti šokantnega strmoglavljenja (FOTO in VIDEO)

Vseh šest članov posadke, od katerih so bili trije otroci, je umrlo, ko je turistični helikopter v četrtek strmoglavil v reko Hudson v New Yorku, je sporočil newyorški župan Eric Adams. Pokojni so bili člani družine iz Španije, je še povedal Adams. Kot so navedli, je umrl šef podjetja Siemens v Španiji Agustín Escobar, njegova soproga in trije otroci, stari štiri, pet in 11 let in pilot.

Turistični helikopter je vzletel ob 14.59 po lokalnem času, nato pa izgubil nadzor in okoli 15.15 strmoglavil v vodo blizu spodnjega Manhattna.

Vodja policije Jessica Tish je povedala, da je let šel narobe, ko se je helikopter približal mostu George Washington in nato strmoglavil.

FOTO: Leonardo Munoz Afp

FOTO: Leonardo Munoz Afp

FOTO: Leonardo Munoz Afp

Newyorška policija in gasilci so že našli trupla žrtev. Štirje so bili mrtvi na kraju nesreče, dva pa so prepeljali v lokalne bolnišnice, kjer sta podlegla poškodbam.

Zvezna uprava za letalstvo je sporočila, da je bil vpleteni helikopter modela Bell 206. Uprava in nacionalni odbor za varnost v prometu bosta izvedla preiskavo.

Zračni prostor okoli Manhattna je napolnjen s turističnimi helikopterji, ki obiskovalcem ponujajo pogled na mesto iz ptičje perspektive, na spletni strani Viator pa storitev oglašuje več kot 20 ponudnikov. Mnogi ponujajo tudi prevoz do lokalnih letališč. To ni prva helikopterska nesreča v New Yorku. Od leta 1977 je v nesrečah s helikopterji nad New Yorkom umrlo najmanj 38 ljudi. Trčenje letala in turističnega helikopterja nad Hudsonom leta 2009 je zahtevalo devet življenj, leta 2018 pa je pet ljudi umrlo, ko je turistični helikopter padel v Vzhodno reko. Helikopter bell 206 družbe New York Helicopters je junija 2013 med turističnim ogledom uspešno zasilno pristal na Hudsonu. Newyorčani še pomnijo tudi odmeven zasilni pristanek potniškega letala s 155 potniki na reki Hudson leta 2009.

FOTO: Michael M. Santiago Getty Images Via Afp

Posnetek nesreče, ki se je zgodila v bližini soseske Tribeca, prikazuje helikopter, ki strmoglavi v reko. Nato se pojavi več reševalnih in policijskih čolnov, ki krožijo po delu reke, kjer je helikopter, iz katerega štrli le podvozje.