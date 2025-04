Žiga Šraml, glasbenik: »Denar in rit sta za skrit!«

Tudi na snemanju spota za zadnjo skladbo En dotik jo nosi. V svojem slogu nam je zaupal nekaj svojih iskrivosti in navdihov.

Kot otrok sem bil ...

Hiperaktiven. Nor, vsepovsod sem hotel biti in težko me je bilo zamotiti.

Ko sem bil star 18 let, sem sanjal, da ...

Bi se ukvarjal z grafiko, imel lepo ženo, otroke, nastopal z IL Divjimi in užival življenje.

Če še enkrat pomislim, ugotovim, da se ukvarjam z grafiko, imam neverjetno čudovito, najlepšo ženo, dva fenomenalna otroka, še vedno pojem z IL Divjimi in uživam življenje.

Tako da si bom moral zadati še kak cilj. (Smeh.)

Če vaš slog oblačenja opišemo kot »izobraženi pevec na ameriškem hip-hop koncertu«, bi vi dodali ...

Dobro ste me zadeli. Tale moja čepica je res nekaj posebnega, ker paše in k elegantni obleki in k sproščenim oblačilom.

Zame je najljubši del očetovstva ...

Ko vidim, v kakšna človeka se razvijata fanta. Čutita glasbo, se smejita, pojeta, plešeta. Njuna radovednost in vprašanja pa navdihujejo tudi mene.

Od doma nikoli ne grem brez ... Poleg kape s ščitnikom, seveda.

Avtomobilskega ključa, telefona in denarnice. Oblačila so samoumevna. Zadnje čase tudi ne brez sončnih očal, saj pri nas na Kozjanskem sonca ne manjka.

Ko stopim na oder, si v mislih rečem ...

No, pa da vidimo. Vsakič je namreč publika drugačna in čakam, katera od treh pesmi iz repertoarja ali pa »fora« jih bo dvignila, ker potem točno vem, v katero smer zapeljati energijo koncerta.

Če bi IL Divji snemali film, bi se imenoval ...

Deci posluha, prosim? Ko sem zapisal ta naslov, sem si nas predstavljal pred Aleševo hišo, kjer on peče steake, pijemo Matijevo pivo in pojemo. (Smeh.)

Če bi lahko en dan preživel s katerimkoli glasbenikom na svetu, bi to bil ...

Definitivno Tom Jones, ker vem, da bi bil pogovor kakovosten, glasba pa vrhunska. Vsekakor pa bi bilo noro dan preživeti tudi s Frankom Sinatro.

Svoj glas bi opisal kot ...

To je težko opisati, ampak večkrat sem že slišal, da je moj glas kot topel seksi objem. Sam se ne bi hvalil, tako da naj ostane mnenje drugih.

Najbolj divja stvar, ki se mi je zgodila na odru ...

Na adventnem koncertu na Pogačarjevem trgu v Ljubljani nas je publika tako odpeljala, da smo proti koncu dobesedno skočili z odra.

Ko sem videl fante skočiti, moji možgani niso skočili, ampak dobesedno poleteli in šele čez nekaj trenutkov sem dojel, kaj se je zgodilo in da bi lahko slabo pristal. Ampak res sem se močno odrinil.

Sicer je pa na vsakem koncertu kak divji trenutek, ker se vedno prepustimo energiji občinstva in dovolimo, da njihov odziv vodi koncert. Brez dvoma pa je nor užitek, odkar je z nami na odru tudi bend.

Tako lahko odložim kitaro in se prepustim petju, v katerem res uživam.

Moje življenje se trenutno giba ...

V dveh naslovih. En dotik opiše moje ljubezensko zasanjano življenje, saj sva z ženo po petih letih zakona še vedno močno zaljubljena.

Dogajanje v življenju pa najlepše opiše »odpeljem te, skupaj nekam na lepše, kjer sončni žarek boža tvoje lase, objameš me in življenje zapleše, ne rabim sonca, ti mi greješ srce«. Ko sem z otrokoma, pa zadnji del te pesmi »lalalalalalalalaala«.

Na kratko, imam se lepo, uživam, delam, o čemer sem sanjal, nič mi ne manjka.

Poroke, na katerih nastopamo, so drugačne, ker ...

Čeprav smo divji, smo fantje v resnici zelo čustveni in življenjski. Dostikrat gre tudi nam na jok, ko pride trenutek in podoživimo kaj svojega.

Pojemo iz srca in se potrudimo za vsak par dati vse od sebe.

Trenutek, ki mi je spremenil življenje ...

Je bil zagotovo, ko sem spoznal svojo ženo, ker sem dobil odgovore na vsa vprašanja v življenju, in od tistega dne se je vse začelo hitro spreminjati.

Kraj, ki me najbolj navdihuje ...

Razgled iznad naše hiše. Vidim Boč, čudovite griče, Šmarje, tišino, nikjer avtoceste. To mi omogoča prazno glavo in navdihu ni kraja.

Moj guru dobrega počutja ...

Hrana. Okusna tišina. Mogoče tudi vožnja v avtu brez prižganega radia. Seveda pa moja žena.

Najboljši nasvet mi je dal ...

Oče. »Denar in rit sta za skrit,« je imel navado reči. Ko postajam starejši, vidim, da ni mislil dobesedno in da ima nasvet res veliko širino.

Na novo odkrivam ...

Sebe. Kot aktiven oče vsak dan odkrijem kaj novega, kar me veseli. Kot mož vsak dan odkrijem kaj novega. V službi se te dni ukvarjam z umetno inteligenco in je vsak dan kaj novega.

Na kratko, živim iz dneva v dan in je vsak dan novo odkritje.

Brez ...

IL Divjih ne bi mogel videti vseh skritih kotičkov prelepe Slovenije in razumeti narečij.

V naslednjem življenju bom ...

Isto kot zdaj, ker si ne predstavljam življenja brez svoje družine. Mogoče bi lahko bil v naslednjem življenju moja žena, da malo zamenjava vlogi. (Smeh.)