Znan datum odprtja hrvaškega mostu, ki ga je projektiral Slovenec

Pot do juga Dalmacije in starodavnega bisera Dubrovnika se je za Slovence in preštevilne Hrvate vlekla dolga leta – še posebno od osamosvojitve naprej, ko so se ustvarile nove meje in se je pot po kopnem še bolj zavlekla, trajekti pa so bili pogosto zelo polni.

Na rešitev se je čakalo dolgo, nato pa so Hrvati z evropskimi sredstvi pristopili h gradnji poltretji kilometer dolgega mostu na polotok Pelješac, ki so ga gradile kitajske roke po predlogi slovenskega projektanta mostov Marjana Pipenbaherja, ki je pred časom takole pojasnil eno od koristi njegove konstrukcije: »Ne bo več treba dvakrat čez mejo in čakati po nekaj ur na poti do Dubrovnika.«

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je minuli konec tedna še enkrat potrdil, da tokratna časovnica odprtja drži: »Pelješki most bo skupaj s 25 kilometri dostopnih cest odprt 26. julija.« Odprtje je označil kot velik dan, saj bo Hrvaška z začetkom obratovanja povezala svoje ceste v celoti »po tristo letih«, kolikor jih je naštel minister. Tehnični pregled mostu je sicer napovedan na nesrečni 13. dan julija, a Hrvati ne dvomijo, da bo odprt. Napovedujejo še, da bodo manjkajočih sedem kilometrov avtocestne povezave do Stonega zgradili do konca tega leta.

Tako bo marsikomu prihranjeno čakanje na trajekt med Pločami in Trpanjem, posledično bodo za marsikoga odpadle dolge ure vožnje oziroma čakanja: »Finančno bo precej bolj ugodno iti na most kot na trajekt. Ne morete porabiti niti pol toliko goriva, kot pridejo vozovnice za ladjo. Most je svoboda,« sta novinarju Slobodne Dalmacije pojasnjevala brata Jure in Svetko Bikić, ki se jima bo pot po novem v eno smer skrajšala za kar štiri ure! A trajekt ne bo popolnoma sameval, saj imajo domačini s Pelješca (enako kot prebivalci otokov) polovično ceno prevoza, pa tudi prevoz blaga naj bi bil cenejši s trajektom.

Tretji častnik trajekta Mljet Tibor Duka pa je opozoril: »So deli ceste prek Pelješca, kjer dva avtomobila ne moreta drug mimo drugega. Ko bo most odprt in bodo avtomobili z njega navalili na ozke in stare ceste proti Orebiću, bo vse zabasano!« Dodal je še, da bodo kamperji in vozila, ki prevažajo plovila, še bolj obremenili cesto. A tudi preostale ceste lahko v prihodnjih letih pričakujejo izboljšanje.