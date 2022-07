Hrvaška trdnjava postala turistična atrakcija (VIDEO)

Dugi otok nekateri zaradi plaže Sakarun imenujejo kar hrvaški Karibi, spet drugi pa uživajo v raznolikostih znotraj naravnega parka zaliva Telašćica, ki na majhnem območju obsega številna dih jemajoča naravna bogastva – od strmih pečin, slanega jezera Mir (med zalivom Telašćica in odprtim morjem) pa prek dveh ducatov zalivov do prostranih zelenih površin. Telašćico ob Dugem otoku tvori še 13 otokov in otočkov.

Vse to so zdaj nadgradili z odprtjem osrednje razgledne točke na nekdanji trdnjavi Grpašćak, ki so jo zgradili leta 1911, torej tik ob koncu avstro-ogrske ere. Njen namen sta bili vojaška opazovalnica morja ter signalna postaja.

Park Telašćica slovi po naravnih lepotah.

Ob osamosvojitvi je trdnjavo zasedla in uporabljala hrvaška vojska, pred poldrugim desetletjem pa so jo prepustili naravnemu parku, kjer so s pomočjo evropskih sredstev zdaj zgradili interpretacijsko-vzgojni center Grpašćak.

Tega so slovesno odprli konec prejšnjega meseca, v njem pa obiskovalci ob širnem razgledu z vrha najdejo tudi interaktivne zgodbe, razstave ter vsebine o ribiški zgodovini kraja, pa o geološki preteklosti in vlogi trdnjave skozi zgodovino, obetajo tudi iskanje skrivnosti v zvezdah.

Izlet v Grpašćak je tudi pot na najvišjo skalo oziroma klif Jadrana na 161 metrih višine, umeščen pa je nad znamenitimi strmimi Stenami, ki se spuščajo kar 90 metrov v morje. Obiskovalci doživijo fantastičen razgled na dobrih 70 kvadratnih kilometrov veliko širjavo naravnega parka, kjer še niso prevladali apartmajske stavbe in turisti, ampak imajo domače živalske in rastlinske vrste tam svojo jadransko oazo.

Včasih v zaliv Telašćica zaidejo tudi velike pliskavke, ob teh delfinih in številnih ribjih vrstah pa pod morsko gladino rastejo tudi rdeče korale; na kopnem naj bi se naselilo tudi veliko zapuščenih oslov, ki se gibajo na območju parka.

Park in Grpašćak je skorajda lažje obiskati po morju kot po kopnem, dasiravno so na Dugem otoku različne sprehajalne in kolesarske možnosti.