Hobiji so znak protesta in individualnosti

S čim se pa vi ukvarjate v prostem času? Kaj vas osrečuje, ko vas ne zaposlujejo služba, družina, obveznosti? In predvsem, zasloni? Povsem nedolžno vprašanje, a britansko-indijski umetnik Hetain Patel bi odgovor pozorno poslušal. In ga morda umestil celo v svojo zbirko, ki bo vse do 20. oktobra na ogled v muzeju Grants v Croydonu v Londonu.

Avtomobil v preprogi

Tam so namreč pred dnevi odprli zanimivo razstavo konjičkov, ki so jih lahko z umetnikom in javnostjo delili prav vsi zainteresirani, rezultat sodelovanja pa je zares prava paša za oči. Obenem pa tudi zakladnica znanja in zanimivosti, kajti na ogled so številni kostumi akcijskih junakov, ročno izdelane lutke, lončene mojstrovine, zbirka Moj mali poni, osupljivi origamiji, najrazličnejše miniaturne figure, albumi, razglednice, umetelni nakit in še in še. Dih jemlje v preprogo preoblečen ford, delo avtorja razstave, nič manj pozornosti ne pritegnejo zanimivo predelani kosi pohištva.

Moj mali poni, le kdo ga ne obožuje! FOTO: Will Russell/Reuters

Razstava, ki nosi pomenljivi naslov Come As You Really Are (Takšni, kot v resnici ste) in tako poudarja pomen sprejetosti v družbi ter individualnost, spodbuja svobodomiselnost in kreativnost, kakor sam avtor, vsestranski umetnik Patel, filmar, koreograf, kipar, slikar in fotograf, ki je prepričan, da so hobiji znak protesta proti družbeni ureditvi, ki si želi nadzorovati naš prosti čas, nam usmerjati misli in vsiljevati prepričanja.

Vsakdo ima svoje veselje. FOTO: Will Russell/Reuters

Nadvse privlačno zbirko spremlja tudi film o nastanku razstave, v kateri Patel predstavlja sodelujoče in njihove hobije ter se sprašuje, kdaj konjiček postane umetnost. Ali mora vsebovati element ustvarjanja? Ali mora biti izviren? Ali zadostuje, da je zgolj zbirateljske narave? Odgovor lahko dobijo obiskovalci na razstavi, morda pa se jim zgolj porajajo nova vprašanja, na katera bodo morda poskusili odgovoriti z lastnim hobijem.