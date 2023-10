Hamas sporočil, da so pripravljeni izpustiti talce. To je cena

Palestinsko gibanje Hamas je danes sporočilo, da so pripravljeni izpustiti talce, ki so jih zajeli med napadom 7. oktobra, če Izrael osvobodi vse palestinske zapornike v njegovih zaporih. Glede na navedbe izraelske vojske Hamas na območju Gaze zadržuje 229 talcev.

»Cena za veliko število sovražnikovih talcev v naših rokah je osvoboditev vseh palestinskih zapornikov iz izraelskih zaporov,« je v izjavi na Hamasovem televizijskem kanalu Al Aksa dejal tiskovni predstavnik oboroženega krila gibanja, brigad Ezedina al Kasama, Abu Obejda.

»Če hoče sovražnik zaključiti to zadevo priprtih naenkrat, smo pripravljeni na to. Če hoče to storiti korak za korakom, smo pripravljeni tudi na to,« je dodal v izjavi.

Brigade Ezedina al Kasama so sicer v četrtek sporočile, da je bilo v treh tednih v izraelskem obstreljevanju ubitih skoraj 50 talcev. Podatkov tuje tiskovne agencije niso mogle neodvisno preveriti.

Izrael stopnjuje operacije proti Hamasu, odkar so njegovi pripadniki 7. oktobra v napadu na Izrael ubili več kot 1400 ljudi. V povračilnih napadih na območje Gaze je bilo doslej po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 7700 ljudi.