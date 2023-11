Grozovit napad na šolo, mrtvih je na desetine

V napadu izraelskih sil na šolo ZN v Gazi je po navedbah lokalnih oblasti umrlo najmanj 50 ljudi. Šolo v begunskem taborišču Džabalija so uporabljali za namestitev razseljenih ljudi, je sporočilo zdravstveno ministrstvo iz Gaze.

Napad se je zgodil davi, je predstavnik ministrstva dejal za francosko tiskovno agencijo AFP.

Na posnetkih na družbenih omrežjih, ki jih AFP ni uspel preveriti, ali so resnični, je videti trupla in prah na tleh stavbe, kjer so bile položene vzmetnice.

Izraelska vojska se zaenkrat ni odzvala. Tudi agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) se zaenkrat ni odzvala na dogodek.

Begunsko taborišče Džabalija je največje v Gazi. V začetku novembra je Hamasova vlada v enklavi sporočila, da je bilo v izraelskem obstreljevanju taborišča ubitih več kot 200 ljudi.