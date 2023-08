Grozljivka Slovencev na letališču v Frankfurtu: Na tisoče so nas pustili brez vsega (VIDEO)

»Ima kdo izkušnje z odpovedmi Lufthansinih letov v Frankfurtu zadnje čase? Ste dobili povrnjen denar, hotel, voucher za hrano? Tole, kar je bilo včeraj, je cela grozljivka, ki še traja. Na tisoče so nas pustili kar tako na letališču, brez kakršnegakoli hotela, ljudje so spali po tleh.« Tako se glasi zapis popotnice iz ene od slovenskih facebook skupin, ki je v sredo obtičala na letališču v Frankfurtu, največjem nemškem letališču, ki je neposredno povezano z Ljubljano. Jezi jih predvsem način, saj da niso bili o ničemer obveščeni.

V sredo so jih, tako kot tudi Občino Zreče, prizadele silovite nevihte: ogromna količina padavin in veliko udarov strel. Spletna izdaja Deutsche Welle poroča, da je poplavilo letališko stezo, zaradi česar nekateri ljudje niso mogli izstopiti iz letal, ki so še uspela pristati. Na koncu je bilo menda odpovedanih okoli 70 poletov, nekaj letal pa je varen pristan iskalo na bližnjih letališčih.

Ko so videli posnetke, so ostali odprtih ust

Po družabnih omrežjih so zaokrožili posnetki, med drugim letala, ki je obstalo v vodi. Eden od profilov na platformi X, prej twitter, je ob posnetku zapisal: »Prejeli smo kar nekaj sporočil, zakaj se lete preusmerja iz Frankfurta. Tu je razlog.«

Frankfurtsko letališče je danes objavilo, da bodo sredine vremenske razmere vplivale na današnji vozni red. Vse popotnike so pozvali, naj preverijo predvidene odhode poletov, zaradi povečanega števila potnikov pa svetujejo, da na letališče pridejo 2,5 ure pred poletom.

Zalilo podzemno železniško postajo

Težav v Nemčiji niso imeli le na letališču, temveč tudi drugod. Zalilo je denimo tudi podzemno železniško postajo, ponekod je voda brizgala iz kanalizacijskih jaškov. Več v spodnjih posnetkih.

