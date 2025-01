Grozljivi prizori do smrti sestradanih moških: »Začenjamo vam kazati trupla tistih, ki so umrli pod zemljo« (FOTO in VIDEO)

V javnost so prišli grozljivi posnetki, ki prikazujejo razmere v zapuščenem rudniku zlata v Južni Afriki, kjer pod zemljo že več mesecev živi na desetine nezakonitih rudarjev. Tam so se lansko leto po vsej državi začele policijske akcije proti nezakonitemu rudarjenju.

Od začetka blokade rudnikov v Južni Afriki naj bi pod zemljo umrlo več kot sto nezakonitih rudarjev. V zadnjih dveh dneh so sicer rešili več deset ljudi, ki so tam nezakonito rudarili, na površje pa so privlekli tudi 15 trupel.

Posnetek, ki ga BBC sicer ni potrdil, prikazuje trupla, zavita v improvizirane vreče za trupla, drugi prikazuje shujšane rudarje, ki so še živi. Dolgo odlašana reševalna akcija, ki jo je vlada odredila prejšnji teden s sodiščem, se je nadaljevala danes.

Pod zemljo umrlo več kot sto nezakonitih rudarjev?

Lani, ko so trdili, da so rudarji v jašek Stilfontein vstopili namerno brez dovoljenja, so jim oblasti blokirale zaloge hrane in vode. Od začetka blokade rudnika naj bi pod zemljo umrlo več kot sto nezakonitih rudarjev. Oblasti te številke niso potrdile. Na stotine rudarjev naj bi bilo še vedno pod zemljo, medtem ko jih je v zadnjih nekaj mesecih več kot tisoč zapustilo rudnik.

Od začetka blokade rudnikov v Južni Afriki naj bi pod zemljo umrlo več kot sto nezakonitih rudarjev. FOTO: Christian Velcich Afp

»Začenjamo vam kazati trupla tistih, ki so umrli pod zemljo«

V enem od posnetkov, ki jih je v soboto objavil Sindikat delavcev splošne industrije Južne Afrike (GIWUSA), je mogoče videti na desetine moških brez srajc, ki sedijo na umazanih tleh. Njihovi obrazi so zamegljeni. Sliši se tudi moški glas, ki pravi, da so moški lačni in potrebujejo pomoč, navaja BBC. »Začenjamo vam kazati trupla tistih, ki so umrli pod zemljo,« pravi. »In to še ni vse ... Ali vidite, kako se ljudje borijo? Prosim, potrebujemo pomoč.« Nato navede, da je število mrtvih 96, in prosi za pomoč, hrano in zaloge.

»Kar se je tukaj zgodilo, je treba imenovati, kar je - to je pokol v Stilfonteinu. Ker ta posnetek prikazuje kup človeških trupel, rudarjev, ki so umrli po nepotrebnem,« je dejal predsednik GIWUSA Mametlwe Sebei.