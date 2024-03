Grozljive zgodbe preživelih pokola: Streljali so na trupla. Pretvarjala sem se, da sem mrtva

Število žrtev petkovega terorističnega napada v koncertni dvorani v predmestju Moskve je danes naraslo na 137. Med ubitimi so tudi trije otroci, poročanje ruske tiskovne agencije Tass povzemajo tuje tiskovne agencije. Število ranjenih je medtem naraslo na 180, med njimi so 142 ljudi prepeljali v bolnišnice.

Kot je danes še sporočil ruski preiskovalni odbor, so doslej identificirali 62 žrtev napada. V Rusiji je sicer danes dan žalovanja za žrtvami napada. Ruski predsednik Vladimir Putin je obljubil kaznovanje odgovornih in ga kljub temu, da je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, povezal z Ukrajino.

V Kijevu odgovornost za napad zavračajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto zvečer poudaril, da Rusija poskuša prevaliti odgovornost na Ukrajino. »Moskva vedno uporabi enake metode,« je dejal Zelenski v video nagovoru. »Vedno krivijo druge,« je dodal.

Po navedbah ruskih preiskovalcev je več zamaskiranih napadalcev v petek zvečer vdrlo v dvorano Crocus v severnem moskovskem predmestju Krasnogorsk tik pred začetkom rock koncerta in začelo streljati. Napadalci naj bi uporabili avtomatsko orožje, odvrgli zažigalno bombo in zanetili požar, ob tem pa se je porušil del strehe objekta, v katerem naj bi bilo v času napada več kot 6000 ljudi.

Ruske oblasti so v soboto sporočile, da so aretirali 11 ljudi, med njimi štiri domnevne napadalce. Ob tem naj bi zasegle avtomatsko orožje, uporabljeno med napadom. Osumljenci so imeli po navedbah ruske zvezne varnostne službe FSB stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti. Oblasti so četverico pridržale v ruski regiji, ki meji na Ukrajino.

Priče dogodka so opisale grozljive trenutke napada oboroženih napadalcev, ki so naključno streljali ljudi v mestni hiši Crocus. Ruska državna tiskovna agencija RT je posnela deklico, ki je bila priča napadu in zdaj leži v bolniški postelji. Leva stran obraza ima otečeno, leva roka ima povito.

Povedala je, kako so napadalci opazili njo in manjšo skupino ljudi, ki je poskušala pobegniti s prizorišča pokola. »Videli so nas. Eden od njih je stekel in začel streljati. Padla sem na tla in se delala, da sem mrtva. Krvavela sem. Streljali so na trupla na tleh. Deklica, ki je ležala poleg mene, je bila ubita,« je dejala.

Po streljanju so napadalci v dvorano vrgli zažigalne bombe. »Izbruhnil je požar. Zaprli so vhodna vrata, a jih niso zaklenili. Ležala sem na tleh pri dnu vrat in hlastala za zrakom. Čez nekaj časa sem se začel plaziti, minile so tri minute, morda štiri. Gledala sem naokoli, se splazila do izhoda. Ugotovila sem, da ni nikogar,« je o grozljivem dogajanju še povedala neimenovana deklica.

»V nekem trenutku smo zaslišali glasen pok, mislili smo, da je del koncerta. Toda kmalu smo ugotovili, da se dogaja nekaj groznega, ugotovili smo, da gre za streljanje,« pa so besede Arine, 27-letna klinične psihologinje iz Moskve za The Guardian. Arina je nato videla, da je v dvorano vstopil moški v maskirnih oblačilih z avtomatsko puško v rokah. »Vsi smo ležali na tleh. Pogledala sem naokoli in videla veliko poškodovanih ljudi, bili so v krvi,« je povedala in dodala, da ji je uspelo pobegniti iz dvorane, nato pa je stekla po tekočih stopnicah.

Kanal Baza Telegram, znan po dobrih povezavah z ruskimi specialnimi službami, je objavil, da so na evakuacijskih stopnicah našli 14 trupel, 28 pa v enem od stranišč. Našli so trupla celih družin, še posebej pretresljiv pa je prizor mrtvih mater, ki so poskušale z rokami zaščititi svoje otroke.