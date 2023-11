Grozi pomanjkanje tega živila: zaloge le še za 68 dni, cena poskočila

Svet ima trenutno zalogo sladkorja za 68 dni. To je velik padec glede na 106 dni, ko so se zaloge leta 2020 začele zmanjševati, kažejo podatki ameriškega ministrstva za kmetijstvo (USDA). Zaloge so na najnižji ravni od leta 2010, zato se s to dobrino, ki se pogosto uporablja v številnih panogah, trenutno trguje po najvišji ceni v zadnjih 12 letih, je poročal Euronews. Razlog za to so predvsem nižje svetovne zaloge po neobičajno suhem vremenu, ki je vplivalo na zmanjšanje proizvodnje v Indiji in na Tajskem, državah, ki sta drugi in tretji svetovni izvoznici.

Skupni učinki podnebnega pojava Nino, vojne v Ukrajini in šibkejših valut

Strokovnjaki ugotavljajo, da je Tajska po mirnejšem obdobju, ko so cene začele strmo naraščati v začetku tega leta, dejansko obrnila trg z uvedbo nadzora cen sladkorja prvič po letu 2018. Veleprodajne cene so se smele dvigniti, da bi kmetom pomagali pri soočanju z naraščajočimi stroški.

»Vse to prispeva k negotovosti trgovine s hrano zaradi skupnih učinkov podnebnega pojava Nino, vojne v Ukrajini in šibkejših valut. Bogatejše zahodne države lahko absorbirajo višje stroške, revnejše pa se borijo,« ugotavlja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki napoveduje dvoodstotni padec svetovne proizvodnje sladkorja v sezoni 2023/2024 v primerjavi s prejšnjim letom, kar bo povzročilo izgubo približno 3,5 milijona ton,« pa je dejal Fabio Palmeri, raziskovalec omenjene OZN organizacije.

Letina v Braziliji za 20 odstotkov večja

A napovedi so, da bo letina v Braziliji za 20 odstotkov večja kot lani. Ker se država nahaja na južni polobli, se bo globalna zaloga povečala šele marca prihodnje leto. Država je imela ugodne vremenske razmere, poleg tega je Brazilija občutno povečala površine s sladkornim trsom. Največja skrb za naslednje mesece je, tako Palmeri, da naraščajoča poraba sladkorja ne bi dodatno obremenila zalog tega živila. Poudaril je, da je Indonezija, lani največja uvoznica sladkorja, zmanjšala uvoz, Kitajska, druga uvoznica, pa je bila prisiljena prvič po šestih letih sprostiti sladkor iz svojih rezerv, da bi nadomestila visoke cene na domačem trgu.