Gimnazijca objavila »seznam za odstrel« z imeni sošolcev in učiteljev

Na gimnaziji v Zadru so za osem dni suspendirali dva dijaka, ker sta na družbenih omrežjih objavila t. i. seznam za odstrel. Na njem so imena desetih učencev in sedmih učiteljev, šola pa je s primerom takoj seznanila pristojne službe.

Seznam sta sestavila dijak in dijakinja prvega letnika ene od zadrskih gimnazij, ob tem pa navedla, da je vse samo šala.

Njuna razredničarka je za seznam izvedela v ponedeljek, na šoli pa so takoj opravili pogovor z učencema, je pojasnila ravnateljica šole Sonja Šango. Izpostavila je, da sta dijaka takoj obžalovala svoje dejanje, in obenem poudarila, da se šola na takšen seznam mora odzvati.

Obvestili tudi starše

»Ravnali smo po protokolu za obravnavo nasilja med mladimi. Na razgovor smo povabili starše, opravili smo pogovor z učencema in prizadetimi dijaki,« je dejala. Pojasnila je še, da so obvestili vse pristojne službe, in ocenila, da so storili vse, da zaščitijo varnost učencev in učiteljev.

V času suspenza dijakov bodo po na šoli opravili pogovore s starši, učenci in učitelji ter na učiteljskem svetu odločili o ustreznem pedagoškem ukrepu. Starši obeh dijakov bodo po njenem mnenju tudi pod nadzorom socialne službe ali pa bodo morali »vsaj na razgovor«.