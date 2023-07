Gasilci na pomoč: takoj po vzletu prizemljili Easyjetovo letalo, ki bi moralo v Dubrovnik

V času covida-19 smo doživeli marsikatero letalsko neprijetnost. Odpovedani so bili številni leti, precej pogosto se je zgodilo, da so nam nekje na poti izgubili prtljago. Dopust brez nje pa je sila neprijeten.

Precej velika neprijetnost se je danes zgodila potnikom, ki so z londonskega letališča Gatwick poleteli proti Dubrovniku. Le nekaj minut po vzletu se je namreč Easyetovo letalo obrnilo in ponovno pristalo na letališču. Nujne službe, predvsem gasilci, naj bi prihiteli na kraj.

Iz družbe Easyjet, tako spletni portal The Sun, so potrdili, da se je letalo vrnilo na letališče Gatwick zaradi tehničnih težav. Vsi potniki in posadka so se po pristanku brez težav izkrcali iz letala, spremljava nujnih služb pa da je v takšnem primeru standardiziran postopek.

Uradno letalec tega sicer ni potrdil, a prej omenjeni portal piše, da naj bi letalo imelo težave s pristajalno opremo.