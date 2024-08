Galebom podtikajo umetna jajca

Rumenonogi galebi so sila prodorna vrsta ptic, ki jih ne srečamo le v morskih krajih, ampak tudi bolj globoko na celini, celo v Ljubljani. V Poreču v hrvaški Istri so se odločili za nadzor populacije teh galebov, ki se hranijo z odpadki in živijo na smetiščih. Kljub romantični podobi o kričavi ptici, ki jo marsikdo povezuje z morskim obzorjem in svobodo, so galebi podobno kot golobi lahko prenašalci bakterijskih ali virusnih okužb ter bolezni.

»Lahko so tudi nevarni, ker med brskanjem po posodah za smeti lahko napadejo tudi človeka,« so na poreški občini povedali za časopis Glas Istre. Slovijo po predrznosti; hrano kradejo tudi človeku – iz rok, gnezda si ustvarijo skoraj vsepovsod. Domačini so jezni na turiste, ki hranijo galebe. Prepričani so, da tega ne bi počeli, če bi postavili table, da je to kaznivo.

Z letaki opozarjajo, česa ne smemo početi. FOTO: Mesto Poreč

Na Hrvaškem so galebi zaščitena vrsta, toda kaznivo je tudi hranjenje! Čeprav je na območju poreške občine prepovedano metanje odpadkov in tudi hrane mimo smetnjakov, kršitelje mestnega odloka zgolj opozarjajo, ne pa kaznujejo, navaja avtor članka v Glasu Istre.

Občina od leta 2011 omejuje razmnoževanje galebov: »Metodo zmanjšanja populacije rumenonogih galebov z zamenjavo pravih jajc z umetnimi je dovolilo ministrstvo za zaščito okolja in energetike ter je v javnem interesu, ker vpliva na zdravje in varnost ljudi ter premoženja,« so sporočili z občine, kjer še ugotavljajo, da se je s to »humano metodo dokazano zmanjšalo število mladih ptic«. Mesto je natisnilo tudi 20.000 informativnih letakov o galebih ter priporočenem odnosu do njih.