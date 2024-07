Francija v ognju! Več tisoč protestnikov na ulicah, spopadli so se s policijo (VIDEO)

Francoski premier Gabriel Attal je v nedeljo pozval volivce, naj v drugem krogu predčasnih volitev skrajni desnici ne namenijo niti glasu. V več francoskih mestih so medtem po pozivu levih strank na ulicah izbruhnili protesti proti skrajni desnici, ki je glede na projekcije zmagovalka prvega kroga volitev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Attal je pozval k boju proti skrajni desnici. «Skrajna desnica je pred pragom moči,« je opozoril. »Naš cilj je jasen: preprečiti RN izvolitev v drugem krogu. Niti en glas ne sme iti k Nacionalnem zboru,« je dodal.

Pri sredinskem zavezništvu predsednika Emmanuela Macrona nameravajo tako iz taktičnih razlogov iz drugega kroga umakniti svoje kandidate, ki so v prvem krogu osvojili tretje mesto. S tem želijo dati prednost kandidatom drugih strank, ki bi lahko premagali RN. Attal je ob tem dodal, da je moralna odgovornost narediti vse, da se prepreči najslabše.

Glede na projekcije je skrajno desni Nacionalni zbor (RN) osvojil od 33 do 34,2 odstotka glasov, vladajoče Macronovo sredinsko zavezništvo pa je zasedlo tretje mesto z od 20,7 do 22 odstotki glasov.

Protest v Franciji. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Izbruhnili spopadi med protestniki in policijo

Levo zavezništvo Nova ljudska fronta, ki je na volitvah glede na projekcije osvojila od 28,1 do 29,1 odstotka glasov, je v nedeljo pozvalo k protestom proti skrajni desnici. Po več tisoč protestnikov se je zbralo v Parizu, Nantesu, Dijonu, Marseillu in drugod. Na pariškem trgu Place de la Republique pa so se protestnikom pridružili tudi vodilni politiki iz levih strank. V Lyonu so glede na poročanje francoskih medijev izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik RN Jordan Bardella je v nedeljo v prvem odzivu zagotovil, da bo postal premier, če bo njegova stranka v drugem krogu osvojila absolutno večino. »Francozi so s tem, ko so na vrh postavili kandidate RN in njenih zaveznikov, v državi prebudili upanje, kakršnega še ni bilo. Pozivam jih, naj se še enkrat potrudijo,« je dejal 28-letnik.

Dokončni odgovor o novi sestavi 577-članskega parlamenta bo dal drugi krog 7. julija. Vanj se v primeru, da nihče od kandidatov ne osvoji 50 odstotkov glasov, uvrstita dva najbolje uvrščena in še vsak morebitni kandidat, ki bi zbral podporo vsaj 12,5 odstotka registriranih volivcev.