Fanta tožila, ker je zamudila letalo. Zahtevala je visoko odškodnino

Jasno je, da ima mož dolžnosti do svoje žene, saj se je z njimi strinjal in jih s podpisom potrdil na svoj poročni dan. A tudi za zunajzakonske partnerje veljajo določena pravila, in če so kršena, se lahko oškodovani po pomoč obrne tudi na sodišče. Vsaj na Novi Zelandiji, kjer je sodišče za spore pred kratkim obravnavalo tožbo ženske, katere fant je kriv, da je zamudila na letalo. Ker ji je s tem nakopal dodatne stroške, je od njega zahtevala 17.183 evrov odškodnine.

Nista sklenila nobene pogodbe, ki bi ga zavezala. FOTO: Getty images

S fantom, s katerim sta bila skupaj šest let in pol, sta bila dogovorjena, da jo na dan poleta pobere okoli 10. ure in jo odpelje na letališče, hkrati pa bi prevzel njena psa in nanju pazil, dokler se ne bi vrnila. Dekle je nameravalo s prijatelji na neki koncert. Fant se je sprva menda z vsem strinjal, na dan poleta pa se enostavno ni prikazal. Na telefon se ni oglašal. Tako je bilo dekle prisiljeno odpeljati svoja ljubljenčka v pasji hotel, zaradi česar je zamudilo polet. Za nameček je morala kupiti novo letalsko vozovnico.

Dogovor je bil sklenjen ustno.

Sodišče za spore, ki je sicer namenjeno hitrejšemu, cenejšemu in učinkovitejšemu iskanju pravice v manj zapletenih primerih, je odločilo, da ženski odškodnina ne pripada. »Partnerji, prijatelji in sodelavci lahko sklenejo družbene dogovore, vendar je malo verjetno, da jih je mogoče zakonito uveljaviti, razen če strani izvedeta dejanje, ki dokazuje namero, da bosta zavezani svojim obljubam,« je po pravniško obrazložila sodnica Krysia Cowie. Po domače povedano, ne veže ju nobena posebna pogodba, da bi morala izpolniti določene dogovore.

Če se boste torej zanašali na svojega zunajzakonskega partnerja, a sumite, da bi lahko ustni dogovor ignoriral, se raje potrudite, da bo vse skupaj črno na belem. Morda pa se boste morali poleg tega še preseliti na Novo Zelandijo. Ve se namreč, kako je s hitrim, učinkovitim in poceni iskanjem pravice pri nas.