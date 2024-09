Evropa se spopada s poplavami: v Avstriji odrezanih 26 krajev, najmanj 17 mrtvih

V zadnjih dneh so evakuirali prebivalce več poljskih in čeških regij, drugje v srednji Evropi pa so začeli čistiti svoja naselja po najhujših poplavah v več kot dveh desetletjih, ki so za seboj pustile opustošenje in več mrtvih.

Obmejna območja med Češko in Poljsko je ta konec tedna prizadelo izjemno močno deževje, ki je povzročilo hudourniške poplave. Te so odnesle več mostov, prebivalce prisilile k evakuaciji ter poškodovale avtomobile in hiše.

FOTO: Joe Klamar Afp

V zadnjih dneh je v poplavah vse od Romunije do Poljske umrlo najmanj 18 ljudi, več jih pogrešajo.

FOTO: Mateusz Slodkowski Afp

Medtem narašča vodostaj Donave v Bratislavi. V središču slovaške prestolnice je malo po polnoči dosegel 963 centimetrov, kraj Devin pa je zaradi poplav odrezan od sveta, poroča slovaški portal The Slovak Spectator.

FOTO: Kacper Pempel Reuters

Vodostaj v Avstriji upada, a strah pred zemeljskimi plazovi narašča

Gladina rek in akumulacijskih jezer v Avstriji je ponoči upadla, ko se je dež umiril, vendar so uradniki dejali, da se pripravljajo na drugi val, saj pričakujejo močnejše deževje in so možni zemeljski plazovi.

FOTO: Kacper Pempel Reuters

Kot so zjutraj poročali avstrijski mediji, je kar 26 krajev v Avstriji zaradi poplav povsem nedostopnih.

V Spodnji Avstriji so zaprli več kot 200 cest in evakuirali prebivalce 1800 stavb. Prekinjena je bila tudi dobava električne energije. V zadnjih dneh je lokalno padlo do 370 litrov dežja na kvadratni meter, kar je nekajkratna običajna mesečna vrednost. V avstrijski prestolnici imajo še vedno težave z javnim prevozom.

FOTO: Mateusz Slodkowski Afp

Madžarska zaradi poplav sprožila evropski mehanizem za odzivanje v krizi

Zaradi poplav, ki so prizadele več držav v srednji in vzhodni Evropi, je madžarsko predsedstvo Sveta EU sprožilo evropski mehanizem za odzivanje v krizi (IPCR), so sporočili iz Budimpešte.

V Romuniji je prizadet predvsem vzhod države. V ponedeljek so v vasi Grivita našli sedmo žrtev, je poročala romunska tiskovna agencija Mediafax. Poplavljenih je približno 6000 hiš, številne v odročnih vaseh. V pomoč so napotili več sto gasilcev.