Europol: Tudi s pomočjo Slovenije razbita kriminalna združba

Španska policija je v tesnem sodelovanju z albanskimi kolegi in med drugim v sodelovanju s Slovenijo razbila kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem ljudi in ponarejanjem dokumentov. Združba naj bi pomagala pri nezakonitem vstopu v Veliko Britanijo in ZDA več kot 400 Albancem, so danes sporočili iz Europola. V okviru zadnje operacije so aretirali 18 ljudi in izvedli dve hišni preiskavi. Pri tem so med drugim zasegli ponarejene dokumente, dokumentacijo nezakonitih aktivnosti, gotovino in droge.



Preiskovalci so sicer od leta 2019 opazovali porast določenih ponarejenih dokumentov migrantov z Zahodnega Balkana. V okviru preteklih operacij so med drugim razbili mrežo tiskarn ponarejenih dokumentov na Kosovu in aretirali kurirje dokumentov, ki so potovali na Kosovo in v Albanijo. Skupno so doslej aretirali 46 ljudi, na letališčih pa so identificirali več kot 400 migrantov in zasegli okoli 1000 ponarejenih dokumentov.



V operaciji so sodelovale oblasti v Španiji, Albaniji, Avstriji, Franciji, Italiji, Sloveniji, na Kosovu, Portugalskem, v Veliki Britaniji in ZDA.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: