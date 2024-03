Ena od siamskih dvojčic že poročena

ABBY in Britany Hensel sta najbrž najbolj znani siamski dvojčici na svetu, pred več kot desetletjem sta čudežni deklici, ki so jima zdravniki ob rojstvu napovedali le nekaj let življenja, imeli celo svojo resničnostno oddajo, s katero sta poskušali vsaj nekoliko odstreti tančico v življenje siamskih dvojčkov. Kamere so dekleti, ki sta združeni od ramen navzdol, a imata vsaka svoja pljuča in srce, spremljali v šoli ter dokumentirali trud učiteljev, kako jima preprečiti prepisovanje na testih, ter ovekovečile enega njunih največjih podvigov – opravljanje vozniškega izpita. Ker imata dekleti vsaka svoje možgane, ena vozilo upravlja z eno roko in nogo, druga z drugo. Še njunim staršem ni bilo povsem jasno, kako bosta vozili, a sta izpit uspešno opravili in postali povsem neodvisni. Po srednji šoli sta se odpravili na študij razrednega pouka in trenutno sta zaposleni kot učiteljici, medtem pa se je ena od dvojčic tudi zaljubila in celo poročila.

Nekega dne si sestri želita tudi naraščaja.

Od poroke so sicer minila že skoraj tri leta, a šele zdaj se je Abby odločila, da veselo novico deli s svetom. Večno zvestobo je 34-letnica obljubila vojnemu veteranu, ki dela kot bolničar. Na svojem profilu na družbenem omrežju je Abby objavila več fotografij veselega dogodka ter tudi posnetek prvega plesa z možem, pri katerem se jima je seveda pridružila njena sestra. Ta ljubezni svojega življenja še ni našla, a upa, da jo bo nekega dne doživela. Obe sestri si močno želita tudi naraščaja, in čeprav se mnogi sprašujejo, kako bi bilo to sploh lahko mogoče, so jima zdravniki menda zagotovili, da je z njunimi rodili, ki si jih sicer delita, vse v redu in naj ne bi imeli težav z zanositvijo ter porodom.