Ekološka katastrofa v BiH: posnetki so pretresljivi (FOTO)

Po uničujočih poplavah so deli reke Neretve zasuti s tonami smeti. Grozi ekološka katastrofa, pišejo tamkajšnji mediji in dodajajo, da so od modro zelene smaragdne reke Neretve ostali le še spomini.

FOTO: Denis Kapetanovic/pixsell Pixsell

»Poleg tragedij, ki so prizadele številne družine, ki so ostale brez svojih najdražjih in strehe nad glavo, je na obzorju ekološka katastrofa, katere razsežnosti bodo znane šele čez nekaj mesecev, ko se bo voda zbistrila,« piše Slobodna Dalmacija.

FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

Neretva je v spodnjem delu Jablanice pri Komadinovem polna smeti. Predvidevajo, da je plast plavajočih smeti debelejša od enega metra. Gre za plastiko, gradbeni material, gume, gospodinjske aparate, hladilnike, pralne stroje in posode, ki so jih še nedavno uporabljali prebivalci Jablanice, zdaj pa plavajo proti Mostarju.

Med smetmi so tudi plinske jeklenke, ki so verjetno eksplodirale, preden so se znašle v reki, navaja Slobodna Dalmacija. »Smeti udarjajo druga ob drugo in trdi odpadki ustvarjajo neznosen hrup.«

FOTO: Denis Kapetanovic/pixsell Pixsell

Na reki je ob kupih smeti mogoče opaziti pripadnike gorske reševalce, ki se s čolnom skušajo prebiti čez smeti, pri tem pa iščejo pogrešane ljudi.