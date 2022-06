Drama v Vatikanu: Albanec z beemvejem prebil ograjo (FOTO in VIDEO)

Prava drama je potekala v Vatikanu. Italijanski karabinjerji so bili prisiljeni streljati v pnevmatike vozila, ki ga voznik ni hotel ustaviti, potem ko je prebil policijsko ograjo v ulici Pavla VI., poroča italijanski Corriere Della Sera.

Namesto da bi ustavil, je voznik beemveja še dodal plin, tako da je sledil policijski lov, avto pa je na koncu ustavila blokada, ko je trčil v oklepnik.

Policisti so nato avto obkolili, a se je voznik zabarikadiral, tako da so morali razbiti steklo, da so ga spravili ven. Ker jih je napadel, so uporabili paralizator.

Dva policista sta bila poškodovana in odpeljana v bolnišnico, a njuni življenji nista ogroženi.

FOTO: Remo Casilli, Reuters

Vse se je dogajalo pred številnimi turisti, ki so v bližini Trga svetega Petra čakali na tradicionalni nagovor papeža Frančiška.

Storilec je 39-letni državljan Albanije, ki je bil pod vplivom mamil. Po aretaciji so ga odpeljali v bolnišnico.