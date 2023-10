Drama na severu Evrope: kaj se dogaja v Baltskem morju?

Plinovod Balticconnector med Finsko in Estonijo so zaprli. Kot poročajo, je verjetno šlo za sabotažo, pristojni pa so odkrili še, da je poškodovan podvodni kabel med Estonijo in Švedsko.

Nemški Der Spiegel poroča, da je švedski minister civilne zaščite Car-Oskar Bohlin dejal, da so oblasti v minulih dneh prejele informacijo, ki kažejo, da je bil poškodovan telekomunikacijski kabel. Kaj točno je krivo za poškodbo, pa ni znano.

Po njegovih besedah se je to zgodilo v istem času kot sabotaža plinovoda Balticconnector med Finsko in Estonijo, poškodovan pa je tudi telekomunikacijski kabel med tema državama. Plinovod je moral biti zaprt, ker je zaradi zunanjih vplivov padel tlak.

Seizmologi preiskujejo

Da bi odkrili, kaj se je zgodilo, so aktivirali tudi norveški seizmološki inštitut, ki je zabeležil eksplozijo v Baltskem morju, nedaleč od Severnega toka. Aktiviral se je tudi Nato, deset severnoevropskih držav, vključno s Finsko, Švedsko in Estonijo, pa je okrepilo nadzor nad ključno infrastrukturo.

Napovedali so še, da bo popravilo plinovoda trajalo najmanj pet mesecev. Plinovod je začel delovati leta 2019 in je edina pot, po kateri lahko Finska uvozi plin.